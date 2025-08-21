Ibovespa abre em queda com investidores à espera do simpósio de Jackson Hole

O Ibovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 21. Por volta das 10h10, o principal índice da B3 recuava 0,56%, aos 133.918 pontos, acompanhando o tom cauteloso dos mercados internacionais. No câmbio, o dólar opera praticamente estável, com leve recuo de 0,08%, cotado a R$ 5,478.

Na quarta-feira, 20, o índice fechou com leve alta de 0,17%, aos 134.666 pontos. Em Nova York, os índices terminaram o dia com desempenho misto, com repercussão da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, banco central americano). O Dow Jones subiu 0,04%, enquanto o S&P 500 recuou 0,24% e o Nasdaq 100 desvalorizou 0,67%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,56%, aos 133.918 pontos

Dólar: -0,08%, a R$ 5,478

No radar hoje

Nesta quinta-feira, 21, os mercados globais estão de olho no início do tão aguardado simpósio de Jackson Hole, que reúne autoridades monetárias de todo o mundo e abre caminho para o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed nesta sexta-feira.

Antes disso, nesta manhã, às 10h45, será divulgado o índice PMI de agosto, que mede a atividade empresarial dos Estados Unidos. Às 11h saem as vendas de moradias usadas de julho.

No Brasil, às 10h30, a Receita Federal apresenta os números de arrecadação de julho, seguida de coletiva. Mais tarde, Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, participa de um evento da FEA/USP às 17h30.

Pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em todos os cenários simulados para as eleições de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

O petista aparece com intenções de voto entre 43% e 48%, abrindo vantagem que varia de oito a 16 pontos percentuais sobre adversários como Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).

Na disputa direta contra Bolsonaro, Lula tem 47% contra 35%. O desempenho mais apertado é contra Tarcísio, com 43% a 35%.

Balanço do Walmart

O Walmart divulgou na manhã desta quinta-feira, 21, antes da abertura do pregão em Nova York, um resultado que mostrou avanço nas vendas, mas lucro abaixo das expectativas de Wall Street.

O faturamento do trimestre encerrado em 1º de agosto subiu 4,8%, para US$ 177,4 bilhões, superando a projeção de US$ 175,9 bilhões. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,68, abaixo da estimativa de US$ 0,73.

Apesar disso, a companhia elevou a projeção para o ano fiscal, prevendo alta de 3,75% a 4,75% nas vendas, acima da faixa anterior de 3% a 4%.

As ações caíam 2,21% no pré-mercado, cotadas a US$ 100,30, depois de fecharem ontem a US$ 102,57 (+1,26%).

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 21. O índice australiano ASX 200 avançou 1,13% e renovou recorde. O japonês Nikkei 225 caiu 0,65%, no terceiro recuo seguido, pressionado pelos juros locais. Em Seul, o Kospi subiu 0,37%, e na China continental o CSI 300 ganhou 0,39%, mas o Hang Seng, em Hong Kong, recuou 0,24%.

Na Europa, os índices operavam em queda por volta das 10h. O Stoxx 600 recuava 0,38%, com perdas de 0,70% no CAC 40 francês e de 0,28% no DAX alemão. Em Londres, o FTSE 100 caía 0,13%.

Em Wall Street, os futuros também mostravam cautela. Os do S&P 500 caíam 0,41%, os do Dow Jones recuavam 0,40%, enquanto os do Nasdaq 100 cediam 0,44%.