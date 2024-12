Leilões do BC derrubam ainda mais o dólar; Ibovespa opera em queda

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 20, em levemente em queda, com investidores de olho no pacote fiscal. Apesar do avanço do projeto no Congresso, a proposta sai das votações com 19 trechos desidratados, o que preocupa o mercado.

Já o dólar opera em queda à medida que o Banco Central (BC) realiza novos leilão numa tentativa de controlar o câmbio, que na última sessão alcançou a cotação dos R$ 6,30, um recorde histórico intraday.

Ibovespa hoje

IBOV: -0.36% aos 120.753 pontos

-0.36% aos 120.753 pontos Dólar: -0,44% a R$ 6,092

O mercado também repercute o Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, métrica favorita do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para a inflação.

Leilões do BC

O primeiro leilão de hoje foi à vista (9h15) e vendeu cerca de US$ 3 bilhões. Já o segundo será US$ 4 bilhões em um leilão em linha, divididos em duas operações (10h20 e 10h40).

Com estas injeções adicionais, o BC faze a maior intervenção da história, em um total de US$ 27,760 bilhões em dezembro desde o dia 12 de dezembro. O recorde até agora era de US$ 23,354 bilhões em março de 2020, início da pandemia de Covid-19.

Os leilões do BC até então foram:

12 de dezembro: dois leilões de linha, totalizando US$ 4 bilhões

dois leilões de linha, totalizando US$ 4 bilhões 13 de dezembro: venda de US$ 845 milhões no mercado à vista

venda de US$ 845 milhões no mercado à vista 16 de dezembro: intervenção de US$ 4,627 bilhões, sendo US$ 3 bilhões em leilões de linha e US$ 1,627 bilhão à vista

intervenção de US$ 4,627 bilhões, sendo US$ 3 bilhões em leilões de linha e US$ 1,627 bilhão à vista 17 de dezembro: venda de US$ 3,287 bilhões à vista

venda de US$ 3,287 bilhões à vista 19 de dezembro: operação de US$ 8 bilhões no mercado à vista, sendo divididos em dois leilões, um de US$ 3 bilhões e outro de US$ bilhões

operação de US$ 8 bilhões no mercado à vista, sendo divididos em dois leilões, um de US$ 3 bilhões e outro de US$ bilhões 20 de dezembro: expectativa para novos dois leilões, sendo cerca de US$ 3 bilhões em leilão à vista (9h15) e US$ 4 bilhões em linha, divididos em duas operações (10h20 e 10h40)

