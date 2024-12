Banco Central anuncia novos leilões de câmbio com oferta de até US$ 7 bilhões nesta sexta

O Banco Central informou na noite desta quinta-feira, 19, que realizará dois novos leilões no mercado de câmbio nesta sexta-feira, 20 de dezembro. Serão oferecidos até US$ 7 bilhões, divididos entre operações de venda à vista e leilões de linha, com compromisso de recompra futura.

O leilão de venda à vista ofertará até US$ 3 bilhões logo após a abertura do mercado, às 9h15. Em seguida, acontecerão dois leilões de linha, com um limite de até US$ 2 bilhões em cada operação.

Nesta quinta-feira, o Banco Central realizou uma intervenção histórica, injetando US$ 8 bilhões no mercado à vista. Essa foi a maior operação do tipo desde o início do regime de câmbio flutuante, em 1999. A medida contribuiu para a queda do dólar, que encerrou o dia cotado a R$ 6,12.

Histórico de intervenções recentes

Desde 13 de dezembro, o Banco Central intensificou as intervenções no mercado cambial para conter a alta da moeda americana:

12 de dezembro: Dois leilões de linha, totalizando US$ 4 bilhões

13 de dezembro: Venda de US$ 845 milhões no mercado à vista

16 de dezembro: Intervenção de US$ 4,627 bilhões, sendo US$ 3 bilhões em leilões de linha e US$ 1,627 bilhão à vista

17 de dezembro: Venda de US$ 3,287 bilhões à vista

18 de dezembro: Operação de US$ 8 bilhões no mercado à vista

Reservas internacionais sustentam estratégia

O Brasil possui cerca de US$ 360 bilhões em reservas internacionais, formadas em grande parte pela receita das exportações de commodities. Esse "colchão de segurança" tem permitido ao Banco Central realizar intervenções expressivas sem comprometer os ativos de longo prazo.

A soma das intervenções realizadas nos últimos pregões, que alcançou US$ 13,759 bilhões, corresponde a 3,8% das reservas internacionais, hoje estimadas em US$ 357,12 bilhões (dados de 17 de dezembro).

As medidas do Banco Central refletem um esforço para estabilizar o mercado e suavizar movimentos abruptos na cotação do dólar. A expectativa é de que os leilões desta sexta-feira mantenham a trajetória de ajuste da moeda americana.