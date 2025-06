Ibovespa abre em queda após decisão do Copom; dólar cai

Num dia de ajustes pós-Copom, o Ibovespa abriu a sexta-feira, 20, em queda de 0,70%, aos 137.739 pontos. Por volta das 10h15, o dólar também operavam em baixa, de 0,21%, a R$ 5,4818.

Após uma quinta-feira de pregões fechados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos por conta de feriados, os mercados reagem à postura mais dura que o esperado do Banco Central, que elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 15%.

Mais do que a alta, que já estava no radar, apesar de não ser consenso, o que chamou atenção dos investidores foi o tom mais duro do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que deixou afirmou que a taxa de juros deve permanecer neste patamar por um período "muito prolongado", fechando a porta para cortes antes do fim deste ano.

Ibovespa hoje

Ibovespa: -0,70%, a 137.739 pontos

Dólar hoje: -0,21%, a R$ 5,4818

Selic reforça tendência de baixa do dólar

O UBS BB chamou atenção para a inclusão da palavra “muito” no trecho em que o BC fala sobre a manutenção da Selic por um período prolongado, uma mudança sutil, mas significativa na sinalização da autoridade monetária.

A interpretação do banco é que o primeiro corte de juros só deve ocorrer em abril de 2026, com chance limitada de antecipação para março.

O BofA, por sua vez, vê espaço para um primeiro corte já em dezembro, mas também reconhece que o ciclo de afrouxamento será lento e dependente dos dados.

A expectativa é que o mercado dê a resposta padrão a uma postura dura de política monetária: perda de inclinação da curva de juros, quedas das inflações implícitas da NTN-B — e valorização do real. O UBS já vê a moeda brasileira, que fechou a quarta-feira, 18, a R$ 5,50, a R$ 5,20.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais, por sua vez, operam em modo 'alívio', depois que a Casa Branca sinalizou que uma decisão sobre uma invasão do Irã pelos Estados Unidos deve ser tomada em até duas semanas – reduzindo as chances de uma escalada global mais iminente das tensões no Oriente Médio.

Os preços do petróleo, que chegaram a bater a máxima em seis meses, e fecharam próximos de US$ 79 por barril na quinta-feira, viraram para a direção oposta. Por volta das 10h20 (horário de Brasília), o Brent era negociado em forte queda de 3,34%, a US$ 76,22.

Os índices futuros nas bolsas nos Estados Unidos, por sua vez, operam em leve alta, com o S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones oscilando entre avanços de 0,1% e 0,2%.

Na Europa, o Stoxx 600 negocia firme no território positivo desde a abertura, com alta de 0,68% no mesmo horário. Hoje, representantes iranianos vão se reunir com líderes europeus em Genebra.