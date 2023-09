Ibovespa agora: bolsa opera volátil com prévia do PIB do Brasil

Em véspera de Copom e Fed, o Ibovespa desta terça-feira, 19, anda de lado (jargão do mercado financeiro). Por aqui, os investidores foram impactados pela prévia do PIB, que veio acima do consenso. No exterior, as bolsas europeias operam em estabilidade com dados da inflação na zona do euro, que ficaram abaixo do esperado.

Antes da abertura do mercado, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou alta de 0,44% em julho - o consenso era uma expansão de 0,30%. Esse é o segundo mês consecutivo de alta do indicador, após queda de 1,82% em maio.

"O dado de hoje mostra que a atividade econômica está acelerando em um ritmo acima das expectativas, o que pode ser muito bom. Precisamos de crescimento econômico para gerar mais renda, emprego e aumentar a arrecadação, como o governo precisa, e fazer mais investimentos", destaca Denis Medina, economista e professor da FAC-SP Faculdade do Comércio.

Leia mais:

Por outro lado, na Europa o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) ficou levemente abaixo do consenso. O indicador apresentou uma alta de 5,2% no comparativo com o mesmo mês do ano anterior - o esperado era um avanço de 5,3%. Na comparação com julho, houve alta de 0,5%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,28%, aos 117.956 pontos.

Com isso, por volta das 10h30, o índice Stoxx 600 operava com alta de 0,03%. Também sobem a bolsa de Paris, o CAC 40, com alta de 0,12%, e o FTSE, de Londres, com aumento de 0,18%. Já o DAX, de Frankfurt, recuava 0,20%.

De olho nas commodities, o petróleo tem mais um dia de alta, com o Brent avançando 1,31%, a US$ 95,74 o barril, e o WTI, subindo 1,65%, a US$ 92,22 o barril.

“Se o petróleo realmente voltar a ‘flertar’ com os US$ 100, teremos uma reprecificação da inflação global. Isso traria os mesmos temores que tivemos no início da guerra da Ucrânia, quando houve essa pressão de matriz energética”, lembra Jerson Zanlonrezi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME).

Já o minério de ferro, na bolsa chinesa de Dalian, caiu 0,69% a 852,50 iuanes (cerca de US$ 118,25).

Dólar hoje

O dólar hoje abre em leve alta. Nesta terça-feira, a moeda americana sobe 0,04% a R$ 4,857, com os investidores apreensivos com as decisões monetárias no Brasil e EUA de amanhã. Na última segunda, o dólar fechou em queda de 0,31%, cotado a R$ 4,856.

Maiores altas do Ibovespa

Via ( VIIA3 ) : +2,95%

Copel ( CPLE6 ) : +2,84%

Tim (TIMS3) : +2,35%

Maiores quedas do Ibovespa

Petz ( PETZ3 ) : - 3,10%

Pão de Açúcar ( PCAR3 ) : - 2,95%

Yduqs (YDUQ3) : +2,74%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.