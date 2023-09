IBC-Br: prévia do PIB sobe 0,44% em julho e atinge maior nível desde abril

Publicado desde março de 2010, o IBC-Br tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”. Na prática, o índice serve como parâmetro os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliarem o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e como a Selic afeta a dinâmica de crescimento. O próprio BC afirma que por se tratar de indicador de atividade, a taxa de crescimento do IBC-Br é frequentemente comparada à do PIB. Embora a comparação seja natural, a autoridade monetária afirma que há diferenças conceituais, metodológicas e mesmo de frequência de apuração dos dois.

Reunião do Copom

O indicador é divulgado no mesmo dia que o Comitê de Política Monetária (Copom) inicia reunião para definir a taxa de juros. O mercado espera um corte de em 0,5 ponto percentual, para 12,75% ao ano. Com o corte da reunião desta semana dado como certo por analistas, a dúvida do mercado financeiro é para os próximos passos do colegiado.