Ibovespa hoje: Bolsa segue queda no exterior com alta de juros americanos no radar

O Ibovespa cai nesta sexta-feira, 19, seguindo as perdas do mercado internacional, conforme investidores aumentam as apostas de que o Federal Reserve será mais duro no controle da inflação.

Ibovespa: - 1,04%, 112.630 pontos

Os rendimentos dos títulos americanos sobem nesta manhã, com o T10 (com vencimento em 10 anos) voltando a beirar a marca de 3% pela primeira vez desde meados de julho, antes da última decisão do Fed, acompanhada de um comunicado mais brando sobre a política monetária.

Para o curto prazo, as apostas de uma nova alta de juros de 0,75 ponto percentual na próxima reunião, em setembro, voltam a ganhar força. A probabilidade, segundo monitor do CME Group, subiu para 46% nesta sexta, após ter caído durante a semana com efeitos da ata do Fed.

Como pano de fundo do maior pessimismo estão falas do James Bullard, membro do votante do Fomc e presidente do Fed de St. Louis, que sugeriu em entrevista ao WSJ a necessidade de mais uma alta de 0,75 p.p. e que a inflação americana pode não ter atingido o pico, como sinalizaram dados mais recentes. Bullard foi o mesmo que defendeu um ajuste mais duro no início do ciclo de alta do FOMC, enquanto os outros membros optaram por uma elevação de 0,25 ponto percentual.

Perspectivas de juros mais altos nos Estados Unidos soam como kriptonita para as bolsas de valores, que recuam nesta sexta. Índices americanos abriram em queda em Nova York, com o Nasdaq, mais dependente de taxas de juros mais baixas, tem o pior desempenho nesta manhã.

S&P 500 (EUA): - 0,73%

Nasdaq (EUA): - 1,17%

O tom negativo também se reflete no mercado europeu, onde dados de inflação voltaram a surpreender economistas nesta sexta, depois uma bateria de números dentro do esperado durante a semana. O sinal de alerta tocou na Alemanha, onde o Índice de Preço ao Produtor (PPI) contrariou o consenso de queda e saltou no acumulado de 12 meses de 32% para 37,2% em julho