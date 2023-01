Ibovespa hoje: commodities mantêm bolsa estável, apesar de temores de recessão no exterior

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 19, apoiado por ações de commodities, negociadas em alta. Nesta maduragada, o minério de ferro teve mais um de valorização, ainda embalado pela expectativa de que a economia chinesa será mais forte neste ano. Nos mercados da Europa e Estados Unidos, no entanto, o medo é de uma recessão.

Ibovespa: + 0,01%, 112.243 pontos

+ 0,01%, 112.243 pontos Vale ( VALE3 ): + 0,68%

): + 0,68% Petrobras (PETR4): + 1,12%

Os temores voltaram à tona após dados da economia americana terem saído abaixo do esperado na véspera e foram inflamados pelo duro discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, nesta manhã. Em participação no Fórum Econômico de Davos, Lagarde disse que continuará no caminho de alta de juros para combater a inflação histórica da Zona do Euro e que manterá a taxa elevada por um período prolongado.

As declarações foram de encontro com as de outros membros do BCE, que chegaram a sugerir que o mercado estaria subestimando o aperto monetário na Europa. As falas provocaram um reajuste de posições de investidores, com o rendimento dos títulos europeus passando a precificar um cenário de juros mais altos. Bolsas do continente, por outro lado, afundam mais de 1%. Bolsas americanas também recuam nesta manhã

O cenário é relativamente mais ameno no mercado brasileiro, onde dados econômicos seguem refletindo uma melhora da atividade local. Nesta manhã, o sinal positivo veio da taxa de desemprego, que firmou sua 10ª queda seguida, recuando de 8,3% para 8,1% -- o menor nível desde a divulgada em 2016.

"São notícias positivas. Houve uma consistente do emprego e a massa salarial vem melhorando. O mercado de mercado brasileiro foi realmente bom no ano passado. O que vai acontecer neste ano é um pouco diferente, porque a economia está desacelerando. É um dado no retrivosor", comentou Paulo Gala, economista-chefe do banco Master, em morning call.

Por outro lado, falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém certa cautela para a dinâmica fiscal. Entre os pontos de preocupação estão os planos de isentar salários de até R$ 5.000 do imposto de renda e críticas à independência do Banco Central, que Lula classificou como "bobagem". "Isso ainda está estressando as curvas de juros nesta quinta", disse Paulo Luives especialista da Valor Investimentos.

Americanas desaba após dizer que valia RJ

Do lado negativo da bolsa, as ações da Americanas (AMER3) voltam a liderar as perdas. Os papéis, que iniciaram o pregão com queda de 85% em pouco mais de uma semana, caem mais de 17% nesta sessão. A forte desvalorização ocorre após a companhia informar em fato relevante que avalia pedir recuperação judicial ainda hoje em caráter de urgência. A empresa também disse que tem apenas R$ 800 milhões em caixa, "sendo que parcela significativa deste valor estava injustificadamente indisponível para movimentação pela companhia na data de ontem".

Americanas (AMER3): - 17,24%

MRV cai com queima de caixa no radar

As ações da MRV (MRVE3) aparecem na sequência entre as maiores quedas do Ibovespa, com investidores reagindo negativamente à prévia operacional do quarto trimestre da companhia. Um dos principais questionamentos é quanto à queima de caixa, que atingiu 539,5 milhões contra R$ 150,6 milhões no quarto trimestre de 2021. No terceiro trimestre, a perda de caixa foi de R$ 1,220 bilhão.