Ibovespa cai 1,7% e dólar sobe mais de 1% em dia de decisão do Fed

O Ibovespa opera, na sessão desta quarta-feira, 18, em forte queda, enquanto o dólar apresenta alta de mais de 1% com investidores de todo o mundo focados na última decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). A expectativa é que haja um terceiro corte seguido, na mesma proporção do corte anterior de novembro: 0,25 ponto percentual (p.p.).

No local, as tramitações do pacote fiscal, do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da reforma tributária.

A caminho dum almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para organizar o cronograma de votação do pacote fiscal até o fim da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou a jornalistas que o governo "está fazendo sua parte" ao enviar para o Congresso medidas de controle das contas públicas e aumento da arrecadação.

Segundo ele, o pacote tem que ser votado para permitir que o Orçamento seja analisado. Haddad também disse que as conversas com os relatores estão boas e hoje devem ser votadas outras [medidas].

Ibovespa hoje

IBOV: -1,74% aos 122.606 pontos

-1,74% aos 122.606 pontos Dólar: +1,43% aos R$ 6,183

Fed

Segundo a plataforma FedWatch, do CME Group, 95,4% do mercado aposta na tese que o Fed levará a taxa de juros dos fed funds para a faixa entre 4,25% e 4,50%. O restante, 4,6%, apostam que a autoridade monetária realizará uma manutenção na faixa dos 4,50% a 4,75%.

Em setembro de 2024, início do afrouxamento monetário após quatro anos, o Fed optou por cortar em 0,50 p.p. a taxa de referência. Entretanto, na reunião seguinte em novembro, reduziu o ritmo de corte. O motivo foi a resiliência da economia dos Estados Unidos, mais do que as autoridades econômicas esperavam.

Dados recentes mostram que a inflação desacelera de forma mais lenta do que o previsto e o mercado de trabalho não está enfraquecendo tanto.

O último payroll, relatório de empregos do setor privado não-agrícola, mostrou que os EUA criaram 227 mil vagas em novembro, acima da mediana das expectativas que apontava para uma criação de 211 mil vagas, segundo dados do Departamento de Trabalho americano.

Em agosto, o próprio Jerome Powell, presidente do Fed, havia alertado sobre riscos de uma desaceleração mais intensa no mercado de trabalho durante seu discurso no Simpósio de Política Econômica em Jackson Hole.

O mercado também aguarda a coletiva, após a reunião às 16h30, de Powell. Com a mudança de perspectiva em relação ao cenário econômico dos EUA, a autoridade pode a ajustar a linguagem em sua declaração.

Avanços no Congresso

O mercado também acompanha os avanços no Congresso. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 17, por 324 votos a favor e 123 contra, o projeto de lei complementar (PLP) nº 68 de 2024, que define as regras para a reforma tributária. O texto será agora enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sanção.

Na semana que antecede o recesso parlamentar, o Congresso também corre para aprovar o pacote fiscal. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do 1º projeto da proposta (o PLP 210/24). O texto recebeu 318 votos favoráveis e 149 contrários, enquanto os destaques devem ser analisados em sessão prevista para esta quarta-feira, 18.

Por fim, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou, também nesta terça-feira, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025. A proposta define as prioridades e estabelece a meta fiscal da União para o próximo ano, além de servir como base para a formulação do Orçamento, que ainda passará pela avaliação da CMO.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.