Ibovespa opera em queda em meio a tensões políticas; dólar recua

IBOV: -0,48%, aos 134.917 pontos

Dólar: -0,06%, cotado a R$ 5,543

Tensões entre Brasil e EUA

No Brasil, o embate entre o presidente Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump, ganhou novos capítulos. Após Lula dizer à CNN Internacional que Trump "não é o imperador do mundo", o republicano respondeu com uma carta aberta a Jair Bolsonaro, em que criticou a Justiça brasileira e sugeriu motivações políticas por trás da tarifa de 50% contra o Brasil, prevista para o dia 1º de agosto.

Em rede nacional, Lula classificou as ameaças como "chantagem às instituições brasileiras", defendeu a soberania do país e exaltou o Pix como símbolo nacional.

A tensão se acirrou nesta manhã com o mandado de busca e apreensão emitido pela Polícia Federal a pedido do Superior Tribunal Federal (STF) ao Partido Liberal e o ex-presidente Jair Bolsonaro. As medidas em relação à Bolsonaro envolvem uso de tornozeleira eletrônica e impedimento de usar redes sociais ou se aproximar de embaixadas, o que sugere uma tentativa de reduzir um risco de fuga.

Na área fiscal, o ministro Fernando Haddad minimizou os impactos da nova tensão internacional, afirmou que não há espaço para grandes reformas em ano eleitoral e aposta na isenção do Imposto de Renda como pauta popular que o Congresso tende a abraçar.

O mercado financeiro reagiu com cautela, mas viu com bons olhos a solução para o IOF, que tira pressão sobre o Orçamento de 2026.

No radar hoje

O destaque da agenda internacional nesta sexta-feira, 18, é o índice preliminar de sentimento do consumidor americano de julho, medido pela Universidade de Michigan. O indicador ficou em 61,8 pontos, de 60,7 no mês anterior -- levemente acima do consenso de 61,5 pontos.

Mais tarde, às 14h, será divulgado o número de poços e plataformas de petróleo em operação nos EUA, pela Baker Hughes.

Entre os dados já publicados, o destaque é que a construção de moradias nos Estados Unidos subiu 4,6% em junho, para uma taxa anualizada de 1,32 milhão de unidades, impulsionada por um salto de 30% no segmento multifamiliar. No entanto, os novos projetos de casas individuais recuaram para 883 mil, um dos níveis mais baixos desde o início de 2023, refletindo o impacto de estoques elevados, restrições de acessibilidade e concorrência com imóveis usados.

No Brasil, o foco dos investidores é a pesquisa Sondagem Industrial, da CNI, que mostrou piora nas condições financeiras das indústrias brasileiras no segundo trimestre de 2025, em comparação com os três primeiros meses do ano.

A preocupação com os juros altos ganhou força no setor, subindo da terceira para a segunda posição entre os principais problemas enfrentados pelas empresas. A liderança do ranking segue com a elevada carga tributária, seguida pelas taxas de juros, pela demanda interna insuficiente e pela escassez ou alto custo de mão de obra qualificada.

Balanços corporativos

Nos Estados Unidos, os balanços corporativos dão respaldo à narrativa de uma economia ainda muito resiliente que levou os índices acionários americanos a patamares recordes.

A American Express divulgou nesta sexta-feira, 18, um faturamento recorde de US$ 17,86 bilhões no segundo trimestre do ano, alta de 9% na comparação anual, impulsionada por um aumento de 7% nos gastos dos clientes.

A empresa manteve suas projeções para o ano, mas alertou para o aumento de 11% nas provisões para perdas com crédito, mesmo com queda na taxa de inadimplência.

A 3M também superou as estimativas ao registrar lucro ajustado de US$ 2,16 por ação e receita de US$ 6,2 bilhões no trimestre, ante projeções de US$ 2,01 e US$ 6,1 bilhões, respectivamente.

A companhia elevou sua projeção de lucro anual para US$ 7,87 por ação, incorporando o impacto esperado das tarifas. Apesar da demanda mais fraca do consumidor, a empresa teve crescimento nas vendas e foi beneficiada por efeitos cambiais positivos, que adicionaram 10 centavos à previsão de lucro.

Mercados internacionais

Nos Estados Unidos, os índices operam mistos. Às 12h, O Dow Jones cai 0,38%, o S&P 500 avança 0,02% e o Nasdaq 100 registra queda de 0,02%, refletindo o otimismo com a temporada de balanços e os dados econômicos divulgados nesta manhã.

Na Ásia e no Pacífico, o destaque foi a Austrália: o índice S&P/ASX 200 saltou 1,37% e fechou em nova máxima histórica de 8.757,2 pontos. O CSI 300, da China continental, avançou 0,6%. No Japão, porém, o Nikkei 225 caiu 0,21%, e o Topix recuou 0,19%. O Kospi, da Coreia do Sul, teve baixa de 0,13%, enquanto o índice de small caps Kosdaq subiu 0,29%.

Na Europa, os principais índices mantêm viés positivo, mas com leve perda de fôlego. No mesmo horário, o Stoxx 600 cai 0,06%, o CAC 40 sobe 0,01%, o FTSE 100 ganha 0,14%, enquanto o DAX, da Alemanha, inverteu sinal e recuava 0,39%.