Ibovespa abre em leve queda com 'Super Quarta' de juros no Brasil e nos EUA

O Ibovespa abriu em leve queda nesta quarta-feira, 18, refletindo a cautela dos investidores diante da "Super Quarta" de decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por volta das 10h17, o principal índice da bolsa brasileira recuava 0,12%, aos 138.670 pontos, após ter encerrado a véspera em baixa de 0,30%, aos 138.840 pontos.

No mercado de câmbio, o dólar operava em queda de 0,39%, cotado a R$ 5,4791, em meio à expectativa pelo desfecho da reunião do Copom, que pode levar a Selic a 15%, e pela decisão do Federal Reserve (Fed).

O avanço do conflito entre Israel e Irã e a volatilidade dos mercados internacionais também seguem no radar dos investidores.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,12%, a 138.670 pontos

Dólar: -0,39%, a R$ 5,4791

No radar hoje

A quarta-feira, 18, é marcada pela "Super Quarta" de juros. Por aqui, o mercado segue dividido entre uma possível alta residual de 0,25 ponto percentual, que levaria a Selic para 15%, e a manutenção dos juros em 14,75%, o que encerraria o ciclo de aperto iniciado em setembro do ano passado. A decisão do Copom será anunciada após as 18h30.

Nos Estados Unidos, a expectativa é de manutenção dos juros pelo Fed, atualmente na faixa entre 4,25% e 4,50%. O anúncio sai às 15h, seguido pela coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30, que deve trazer pistas sobre os próximos passos da política monetária.

No cenário geopolítico, os mercados continuam atentos à escalada do conflito entre Israel e Irã, que chega ao sexto dia. Nesta manhã, a Força Aérea de Israel confirmou novos ataques a instalações de centrífugas e fábricas de armas em Teerã, enquanto o presidente americano Donald Trump voltou a exigir a rendição incondicional do Irã.

No Brasil, o setor elétrico está no radar após a decisão do Congresso de derrubar vetos do presidente Lula, que obrigam a contratação de termelétricas, com impacto estimado em R$ 197 bilhões até 2050, segundo cálculos da Abrace. A medida pressiona as contas de luz e as projeções fiscais de longo prazo.

O mercado também acompanha a retomada das exportações de carne de frango, após 28 dias de bloqueio por conta de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. As negociações com os 21 países que haviam suspendido as compras, incluindo a China, estão sendo retomadas.

IGP-M

O dia também é de divulgação de indicadores importantes no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) recuou 0,97% na segunda prévia de junho, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda foi bem mais intensa que a registrada no mesmo período de maio, de 0,32%, e também superior ao recuo de 0,49% no fechamento do mês passado.

O principal impacto veio dos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que tem peso de 60% na composição do IGP-M, caiu 1,58% na leitura intermediária deste mês, após ter recuado 0,59% na segunda prévia de maio. O dado reforça os sinais de desaceleração da inflação ao longo da cadeia produtiva.

Construções e auxílio-desemprego

Nos Estados Unidos, os números do setor imobiliário vieram abaixo do esperado, indicando fraqueza no mercado de construção residencial. O número de novas construções de moradias caiu 9,8% em maio, para uma taxa anualizada de 1,26 milhão de unidades, o menor nível desde o início da pandemia. A projeção mediana dos analistas era de 1,35 milhão.

O número de licenças para construção também decepcionou, caindo para uma taxa anualizada de 1,39 milhão, menor patamar em cinco anos. O relatório reflete os desafios do setor, pressionado por estoques elevados, custos de financiamento ainda altos e incertezas econômicas ampliadas pelas tarifas impostas pelo governo Trump.

Ainda no mercado de trabalho americano, os pedidos semanais de auxílio-desemprego somaram 245 mil na semana encerrada em 14 de junho, uma queda em relação aos 250 mil da semana anterior. O número veio abaixo das expectativas e sugere um mercado de trabalho ainda resiliente, apesar da média móvel de quatro semanas ter subido para 245,5 mil, o maior patamar desde novembro de 2021.

Mercados internacionais

No exterior, o dia é de cautela, com os investidores monitorando tanto a decisão de juros do Fed, que será conhecida à tarde, quanto a escalada do conflito entre Israel e Irã.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única. O Nikkei subiu 0,9% em Tóquio, enquanto o Kospi avançou 0,74% em Seul. Na contramão, a bolsa de Hong Kong caiu 1,12%, e o índice ASX 200, da Austrália, recuou 0,12%. Na China, o CSI 300 terminou o pregão com leve alta de 0,12%.

Na Europa, os mercados operam em baixa no fim da manhã. Por volta das 10h (horário de Brasília), o DAX caía 0,56%, o Stoxx 600 recuava 0,36% e o CAC 40 perdia 0,29%. Em Londres, o FTSE 100 operava em alta de 0,18%.

Em Wall Street, os futuros apontam para uma abertura levemente positiva, enquanto os investidores aguardam a decisão do Fed. O futuro do S&P 500 subia 0,12%, o do Nasdaq 100 avançava 0,20% e o do Dow Jones tinha alta de 0,07%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo sobem, após os ganhos de 4% na véspera. O Brent era negociado a US$ 76,73, com alta de 0,4%, enquanto o WTI subia 0,5%, a US$ 75,24.