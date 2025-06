Congresso derruba vetos de Lula e obriga contratação de usinas, com impacto nas contas de luz

O Congresso Nacional derrubou, nesta terça-feira, parte dos vetos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a “jabutis” na lei que regulamenta a instalação de equipamentos para energia eólica em alto mar (offshore) no país. Os vetos derrubados obrigam a contratação de usinas geradoras de energia, o que será pago por todos os brasileiros por meio das contas de luz.

O impacto dos vetos derrubados é de R$ 197 bilhões no total até 2050, de acordo com a Abrace, associação que representa grandes consumidores de energia. Jabuti é o jargão dado no Congresso a trechos inseridos em projetos de lei que nada têm a ver com o tema original.

Os vetos foram derrubados após acordo entre governo e parlamentares. Parte das propostas barradas por Lula tiveram a análise adiada para outras sessões do Congresso. O governo negocia colocar parte dos vetos que não foram analisados em uma medida provisória ou projeto de lei para serem negociados.

O que foi derrubado

Contratação compulsória de pequenas centrais hidrelétricas

Como é hoje: a contratação é condicionada ao crescimento da demanda das distribuidoras, em compasso com o consumo de energia no país.

O que o Congresso determina, após a derrubada do veto: contratação compulsória de 4,9 GW, mesmo se não houver necessidade.

Extensão dos contratos do Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica)

Como é hoje: a extensão está condicionada à avaliação da Aneel e à redução do preço dos contratos.

O que o Congresso determina, após a derrubada do veto: retira a necessidade de avaliação por parte da Aneel e atenua a redução dos novos preços dos contratos.

Construção de planta de hidrogênio

Como é hoje: não há determinações sobre o assunto em vigência.

O que o Congresso determina, após a derrubada do veto: contratação compulsória de 250 MW.

Contratação compulsória de energia eólica na Região Sul

Como é hoje: não há determinações sobre o assunto em vigência.

O que o Congresso determina, após a derrubada do veto: contratação compulsória de 300 MW.

O que não foi votado

Os parlamentares adiaram a análise de vetos a dispositivos da lei que obrigavam a contratação de térmicas a gás e a carvão.