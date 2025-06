Caças israelenses atacam usina de centrífugas nucleares em Teerã

O Exército de Israel anunciou, nesta quarta-feira, 18, que realizou durante a noite um ataque aéreo contra uma fábrica de centrífugas nucleares e várias instalações de fabricação de armas em Teerã, no quinto dia de sua ofensiva aérea contra o Irã.

"O Exército atacou uma instalação usada para fabricar centrífugas em Teerã, projetada para permitir que o regime iraniano acelere seu programa de enriquecimento de urânio para fins bélicos", afirmaram as Forças Armadas israelenses em um comunicado.

De acordo com a nota, também foram bombardeadas fábricas de armas, incluindo uma dedicada à produção de matérias-primas e componentes para mísseis terra-terra usados em ataques iranianos. Outra das instalações destruídas produzia mísseis terra-ar destinados a abater aeronaves.

Israel e Irã têm trocado fogo desde que o Exército israelense lançou uma série de ataques contra as capacidades militares da República Islâmica e seu programa nuclear na madrugada da última sexta-feira, matando vários oficiais militares iranianos de alta patente.

Pelo menos 24 pessoas morreram em Israel em decorrência dos bombardeios iranianos de retaliação, enquanto pelo menos 229 pessoas morreram no Irã, onde as forças israelenses continuam a bombardear várias partes do país, segundo as autoridades locais.