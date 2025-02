Ibovespa opera em alta à espera de novidades sobre guerra da Ucrânia

Em um dia de agenda esvaziada de indicadores e volta das negociações nas Bolsas americanas -- os mercados ficaram fechados na segunda-feira, devido ao feriado local --, o Ibovespa abriu em nova alta na sessão desta terça-feira, 18.

Os investidores esperam a reunião de Estados Unidos e Rússia, na Arábia Saudita, para discutir o futuro da guerra na Ucrânia. Também devem se concentrar no índice de atividade industrial Empire State do Federal Reserve (Fed) de Nova York e nos discursos de dirigentes do banco central americano ao longo do dia.

Os investidores estão confiantes de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) cortará as taxas de juros em 2025, segundo uma pesquisa do Bank of America (BoFA). Cerca de 77% dos entrevistados acreditam na redução dos juros, de acordo com levantamento obtido pela Bloomberg.

Por aqui, o mercado ainda avalia o desempenho do governo e sua atuação diante das pesquisas que apontam queda de popularidade de Lula. O dólar começou estável com leilão de linha do Banco Central.

Ibovespa hoje:

IBOV: +0,13, a 128.722 pontos

+0,13, a 128.722 pontos Dólar comercial: -0,09%, a R$ 5,707

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.