Investidores apostam em corte de juros nos EUA e miram ações europeias em 2025

Os investidores estão confiantes de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) cortará as taxas de juros em 2025, segundo uma pesquisa do Bank of America (BoFA). Cerca de 77% dos entrevistados acreditam na redução dos juros, de acordo com levantamento obtido pela Bloomberg.

O estudo também revelou um apetite maior por risco: os gestores de fundos estão com os menores níveis de caixa desde 2010, indicando que estão investindo mais e poupando menos.

Além disso, 34% dos participantes apontaram as ações globais como o ativo com melhor desempenho esperado para o ano, enquanto apenas 11% disseram estar com menor exposição em títulos.

O estrategista Michael Hartnett destacou que os investidores adotaram a estratégia long stocks, short everything else (apostam na alta das ações e na queda de outros ativos). O otimismo se sustenta na expectativa de um crescimento econômico robusto e juros mais baixos nos EUA.

Investidores migram para ações europeias e reduzem aposta nos EUA

Desde a mínima no final de 2022, o mercado global de ações subiu mais de 60%, impulsionado pela euforia com inteligência artificial e pelo avanço de grandes empresas de tecnologia dos EUA. Agora, os investidores estão voltando sua atenção para ações europeias mais baratas.

De acordo com a Bloomberg, 89% dos entrevistados consideram as ações americanas supervalorizadas, o maior nível desde 2001. Os gestores de fundos também esperam que o Euro Stoxx supere o desempenho do índice Nasdaq este ano. No acumulado de 2024, o Euro Stoxx avançou 12%, enquanto o Nasdaq subiu apenas 5%.

Na China, as perspectivas também melhoraram. Pela primeira vez em quatro meses, os investidores demonstraram maior otimismo, impulsionado pelo impacto da startup de IA DeepSeek. Além disso, o crescimento acelerado no país foi apontado como o fator mais positivo para os ativos de risco em 2025, seguido pelos ganhos de produtividade.