Ibovespa afunda mais de 2% e dólar vai a R$ 5,50 após PEC da Transição ser entregue

O Ibovespa apresenta forte quda nesta qunta-feira, 17, com o mercado reagindo negativamente à PEC da Transição. A proposta foi entregue na última noite ao Congresso sem que fosse estipulado um prazo para que as despesas com o Bolsa Família fique fora do teto de gastos e nem um montante para as despesas extra-teto.

Ibovespa:- 2,66%, 107.245 pontos

A estimativa é de que, com a medida, o próximo governo possa gastar até R$ 200 bilhões a mais do que o estipulado no orçamento para o ano que vem. Com as contas de programas sociais apartadas do resto do orçamento, haverá um espaço extra de mais de R$ 100 bilhões dentro do teto de gastos para serem remanejados pelo novo governo.

Para ter uma noção de grandez, o gasto extra-teto estimado ao ano seria próximo do valor de mercado do o Itaú, o maior banco do país, avaliado em 250 bilhões, e maior que o do Bradesco, próximo de R$ 150 bilhões de valor de mercado.

Além da bolsa, juros futuros o câmbio sofrem as pressões dos temores fiscais que a PEC representa para o mercado. O dólar sobe mais de 1% nesta manhã, chegando a ser negociado próximo de R$ 5,50.

Dólar: + 1,86%, R$ 5,478

Diante da piora da percepção fiscal, investidores precificam juros mais altos para os próximos anos. O DI com vencimento em janeiro de 25 salta mais de 40 pontos base nesta manhã, de 13,40% para oróximo de 13,80%. Já o DI com vencimento em 2033 passou de próximo de 13,10% para 13,40%.

"Há um estresse fiscal enorme, com a PEC de Transição. O mercado sabia que o montante estipulado no orçamento era muito abaixo [do factível], mas os gastos da proposta estão muito acima [do esperado] -- e ainda sem um prazo. O mercado já coloca uma alta de juros para o ano que vem", afirmou Paulo Gala, economista-chefe do banco Master, em morning call. "Existe uma grande tensao sobre o que vai acontecer com a regra fiscal, já que não há nem nome de ministro [da Fazenda], mas já tem essa PEC de Transição, que aumenta os gastos."

A piora dos principais indicadores do mercado brasileiro representa uma continuidade do movimento de ontem, 16, quando investidores já vinham precificando o maior risco fiscal, ainda à espera da entrega da PEC. Em dois dias, a bolsa já caiu mais de 4%.

"A exclusão do Bolsa Família do teto de gastos causa uma apreensão grande no mercado. O gasto fora do teto aumenta a possibilidade de o Brasil ter uma relação dívida/PIB expansiva. Vale ressaltar que a equipe de transição tem economistas extremamente reconhecidos, que [aparentemente] não foram consultados para a PEC. Isso sinaliza que a opção do próximo governo é política, e não técnica, o que preocupa ainda mais", disse Mauro Morelli, estrategista da Davos Investimentos.