Ibovespa opera em alta e recupera os 143 mil pontos

Após abrir a sessão em queda, o Ibovespa virou e opera, no último pregão da semana, em alta, recuperando os 143 mil pontos. Por volta das 12h50, o principal índice da B3 subia 0,67%, aos 143.159 pontos. Na véspera, o índice fechou com alta de 0,28%, aos 142.200 pontos.

O dólar fez o movimento inverso: abriu em alta e agora opera em queda de 0,49% a R$ 5,419, por volta do mesmo horário.

Os mercados globais operam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 17, pressionados pela piora no sentimento de risco após novas tensões no setor bancário dos Estados Unidos. Denúncias de fraudes e perdas em bancos regionais reacenderam temores sobre a qualidade de crédito e os impactos potenciais no sistema financeiro, provocando uma onda de vendas em Wall Street e repercussões imediatas na Europa e na Ásia.

No radar hoje

As atenções dos mercados nesta sexta-feira, 17, estarão voltadas para os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump recebe hoje o líder ucraniano Volodimir Zelensky na Casa Branca. Na véspera, Trump disse que vai se encontrar com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, para retomar as conversas sobre o fim da guerra na Ucrânia.

Ainda nos Estados Unidos, a agenda política segue intensa, com a continuidade dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Às 13h15, Alberto Musalem, presidente do Federal Reserve de St. Louis, participa de um evento do Institute of International Finance (IIF), em meio a expectativas sobre os próximos passos da política monetária americana.

Às 14h, será divulgado o número de poços e plataformas em operação, pela Baker Hughes, um termômetro importante para o mercado de energia.

No campo institucional do Brasil, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje, às 11h, o mérito da ação que discute a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que empregam mais de 9 milhões de pessoas.

Mercados internacionais

Na Ásia, o pregão foi negativo, com destaque para as quedas do Hang Seng de Hong Kong (-2,48%) e do CSI 300 da China (-2,26%). O Nikkei 225 do Japão recuou 1,48% e o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,81%. O Kospi da Coreia do Sul encerrou praticamente estável (+0,01%), enquanto os índices indianos Sensex (+0,58%) e Nifty 50 (+0,49%) destoaram com ganhos moderados.

Na Europa, as bolsas reduziram parte das perdas no meio da manhã desta quinta-feira, 17. O índice Stoxx 600 recuou 0,91%. O DAX, da Alemanha, caiu 1,77%; o FTSE 100, do Reino Unido, recuou 0,90%; e o CAC 40, da França, caiu 0,18%.

Nos Estados Unidos, os índices também mostraram melhora ao longo da manhã. Por volta das 12h50 (horário de Brasília), o Dow Jones avançava 0,27%, enquanto o S&P 500 subia 0,04% e o Nasdaq 100 caía 0,19%.

Mais cedo, por volta das 7h20, os mercados operavam em queda mais intensa: Stoxx 600 (-1,58%), DAX (-2,15%), FTSE 100 (-1,38%), CAC 40 (-0,79%), Nasdaq 100 (-1,20%), S&P 500 (-1,00%) e Dow Jones (-0,74%).