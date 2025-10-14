Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump vai receber Zelensky na Casa Branca nesta sexta-feira

Líder ucraniano discutirá com Trump medidas de defesa e reconstrução energética após ataques russos

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07h20.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 13, que receberá seu par ucraniano Volodimir Zelensky na sexta-feira na Casa Branca, na que será sua terceira visita aos Estados Unidos desde o retorno do republicano ao poder.

"Eu acho que sim", respondeu o republicano nesta segunda diante da pergunta de uma jornalista sobre se receberia o presidente ucraniano na sexta-feira, durante o voo de volta a Washington vindo do Oriente Médio, em sua tentativa de pôr fim à guerra em Gaza.

Zelensky busca apoio militar e energético em Washington

"Vou me reunir com o presidente Trump em Washington esta semana", declarou Zelensky mais cedo, em uma coletiva de imprensa conjunta com a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, em Kiev.

"Precisamos discutir uma série de medidas que quero propor ao presidente [Trump]", acrescentou, ao detalhar que também teria "outras reuniões" com funcionários americanos.

Em particular, mencionou encontros com representantes de empresas militares e legisladores do Congresso dos EUA.

"O tema principal será a defesa antiaérea, mas também terei encontros com empresas do setor energético", continuou Zelensky.

Nos últimos dias, a Ucrânia foi alvo de novas ondas de bombardeios russos contra sua infraestrutura energética, o que ameaça deixar milhares de ucranianos sem luz nem calefação com a aproximação do inverno no hemisfério norte.

Em 18 de agosto, Trump recebeu Zelensky na Casa Branca, após uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca.

A cordialidade deste encontro contrastou com o anterior, em fevereiro, quando Trump e seu vice-presidente J.D. Vance tentaram humilhar publicamente o líder ucraniano.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpVolodymyr-ZelenskyUcrâniaRússia

Mais de Mundo

China amplia guerra comercial com os EUA e sanciona gigante sul-coreana do setor naval

Presidente de Madagascar sai do país em avião militar francês, segundo rádio francesa

Zelensky encontrará Trump em Washington na sexta-feira para analisar defesa aérea da Ucrânia

Eleições chilenas: Matthei promete fechar fronteiras para imigrantes

Mais na Exame

Minhas Finanças

Credito para reformas: valor de R$ 30 mil não é para todos; veja simulações

Um conteúdo Bússola

Menos de 20% dos brasileiros sabem como praticar consumo consciente na alimentação

Brasil

Apagão atinge ao menos sete estados na madrugada; veja vídeo

Mundo

China amplia guerra comercial com os EUA e sanciona gigante sul-coreana do setor naval