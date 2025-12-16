Invest

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta terça-feira, 16

Diretores do BC mantiveram na ata o tom duro e sem sinalização de início de corte da taxa de juros em janeiro

A queda das ações é generalizada no pregão, com exceção de papéis ligados à mineração e siderurgia, como Vale (VALE3) (NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10h59.

Ibovespa abriu as negociações nesta terça-feira, 16, em forte queda, de mais de 1%, repercutindo o tom conservador da Ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada pela manhã, antes da abertura do mercado.

Por volta das 10h45, a principal referência acionária caía 1,29%, ais 160.378 pontos.

No documento, os diretores do Banco Central reconheceram o cenário positivo para a redução das expectativas de inflação, mas mantiveram o tom duro e sem sinalização de início de corte da taxa de juros em janeiro.

"Endossando o cenário esperado pelo Comitê até aqui, prossegue a moderação gradual da atividade em curso, a diminuição da inflação corrente e a redução nas expectativas de inflação. No entanto, o Comitê seguirá vigilante e, como de costume, não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado", diz um trecho da ata.

Dos 82 papéis que compõem o Ibovespa, 73 estão em queda. Entre os poucos estáveis e a única alta estão os papéis da Vale (VALE3), que sobem 0,55%, e a Gerdau (GGBR4), também ligado à mineração e siderurgia.

Entre as maiores quedas, estão varejistas como C&A e Lojas Renner.

No exterior, o mercado deve reagir à divulgação do relatório de empregos (“payroll”) de novembro nos Estados Unidos, que será divulgado ainda nesta terça.

