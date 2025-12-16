Ibovespa cai quase 2% após ata do Copom indicar Selic alta por mais tempo; dólar avança

O Ibovespa ampliou as perdas no pregão desta terça-feira, 16, com os investidores repercutindo o tom conservador da Ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada pela manhã, antes da abertura do mercado.

Por volta das 12h54, a principal referência acionária caía 1,75%, ais 159.643 pontos. O dólar, que também abriu em alta, intensificou os ganhos no início desta tarde ao subir 0,82%, cotado a R$ 5,468 as 13h42.

O índice já perdeu 3 mil pontos em relação à máxima do dia, de 162.481,74, até a mínima, de 159.313,84 pontos.

No documento, os diretores do Banco Central reconheceram o cenário positivo para a redução das expectativas de inflação, mas mantiveram o tom duro e sem sinalização de início de corte da taxa de juros em janeiro.

"Endossando o cenário esperado pelo Comitê até aqui, prossegue a moderação gradual da atividade em curso, a diminuição da inflação corrente e a redução nas expectativas de inflação. No entanto, o Comitê seguirá vigilante e, como de costume, não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado", diz um trecho da ata.

Segundo Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, o mercado esperava um viés um pouco mais dovish, isto é, sinalizando um início do corte de juros já para o início de janeiro, o air não se confirmou.

“Porém o Copom segue mantendo e reforçando os juros altos por um tempo mais longo. A ata não dá brecha para o início do corte da taxa de juros”, afirmou o operador.

O petróleo também está cedendo com um possível cessar fogo da guerra na Ucrânia. “Isso está impactado as petrolíferas, que estão puxando quase 3% de queda, o que também colabora”, acrescentou.

"Pesquisas mostrando o presidente Lula amplamente à frente no primeiro e no segundo turno, principalmente à frente de Flávio Bolsonaro também pesa no índice. Outro ponto é que a Câmara dos Deputados aprovou a retirada de saúde e educação da meta fiscal. Isso aí acabou pesando bem mal também", disse Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos.

Dos 82 papéis que compõem o Ibovespa, 68 estão em queda. Outros sete estão estáveis e sete em alta, entre eles as ações de Vale (VALE3), que sobem 1,23%, e a Gerdau (GGBR4), com alta de 1,08%, também ligado à mineração e siderurgia.

Entre as maiores quedas, estão os papéis da Rumo (RAIL3) e das varejistas como C&A e Magazine Luiza (MGLU3).

No exterior, o mercado deve reagir à divulgação do relatório de empregos (“payroll”) de novembro nos Estados Unidos, que será divulgado ainda nesta terça.