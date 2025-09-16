Ibovespa renova recorde às vésperas de decisão sobre juros nos EUA e Copom

O Ibovespa volta a subir nos primeiros negócios desta terça-feira, 19, e já renovou o recorde intraday. O índice testa agora o patamar dos 144 mil pontos, às vésperas das decisões sobre juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil.

Às 10h44 (horário de Brasília), o índice subia 0,62%, aos 144.291 pontos, mas chegou a operar nos 144.584 — um novo recorde até aquele horário.

Já o dólar luta para se manter no patamar de R$ 5,30, após fechar a sessão de ontem no menor nível em 15 meses.

O mercado espera que o Federal Reserve retome cortes de juros nos Estados Unidos, decisão que tem tudo para ser anunciada amanhã.

Nos Estados Unidos, onde as Bolsas também bateram recordes, o S&P 500 subia 0,11%, enquanto Nasdaq avançava 0,15% e o Dow Jones subia 0,06%.

No Brasil, o Copom também se reúne, mas deve manter a Selic a 15% ao ano. A grande expectativa na Super Quarta é de qual será a mensagem do Banco Central para as próximas reuniões do comitê de política monetária. Tanto a reunião do Fed como do BC iniciam nesta terça-feira.

Além disso, o governo Trump informou que na próxima semana irá anunciar novas medidas contra o Brasil por conta da condenação do ex-presidente, Jair Bolsonaro, mas não se tem clareza sobre que novas sanções seriam essas.

Enquanto isso, dados da zona do euro indicam que a produção industrial subiu 0,3% em julho em relação ao mês anterior, abaixo da expectativa do mercado de 0,4%. Na comparação anual, a alta foi de 1,8%, acima da expectativa de 1,7%. O resultado foi visto como positivo em meio às tarifas de importação adotadas pelo presidente Donald Trump.

No radar hoje

O Mercosul assina acordo nesta terça-feira com o grupo EFTA, composto pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, em encontro no Rio de Janeiro. Com isso, produtos tarifados pelo governo americano, como carnes, café e frutas, poderão ter novos destinos.

O tratado acontece em meio à aproximação também de um acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. A proposta avançou nos últimos dias com a certeza da necessidade de buscar alternativas no comércio internacional com as tarifas de importação adotadas pelo governo Trump.

Indicadores econômicos

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6%, no trimestre encerrado em julho, de acordo com dados do IBGE. O índice é o menor da série histórica iniciada em 2012.

O resultado é menor em 1 ponto percentual em relação ao trimestre móvel anterior (encerrado em abril), que ficou em 6,6%.

Mercados internacionais

Na Ásia, a expectativa é com relação aos novos capítulos da relação comercial entre os EUA e China. As bolsas do Japão voltaram a funcionar depois do feriado e o índice Nikkei 225 – que chegou a superar os 45 mil pontos, recorde histórico, mas depois recuou - fechou em alta de 0,3%, enquanto o Topix avançou 0,25%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu forte e foi a 1,24% e o Kosdaq recuou 0,1%.

O Hang Seng, de Hong Kong, registrou queda de 0,12%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, caiu 0,21%.

Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,68% e o Sensex avançou 0,73%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve alta de 0,28%.

Na Europa, as principais bolsas abriram em queda. Por volta das 10h30 (de Brasília), o francês CAC 40 caía 0,31%, enquanto o alemão DAX perdia 0,78%, o europeu Stoxx 600 desvalorizava 0,45% e o britânico, FTSE 100, 0,56%.