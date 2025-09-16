Dólar luta para se manter no patamar de R$ 5,30 após quatro sessões seguidas de queda

O dólar comercial abriu com tendência de baixa depois de cinco sessões consecutivas de queda Na primeira hora de negociações, a moeda americana chegou a ser negociada abaixo dos R$ 5,30, mas conseguiu reduzir ganhos e se manter acima desse patamar.

Às 10h10 (horário de Brasília), o dólar comercial era negociado a R$ 5,312 na compra e R$ 5,313 na venda.

Desde a última quarta-feira até o fechamento de ontem, a moeda acumula queda de mais de 2% e no ano de 2025 recua mais de 16%.

A baixa do dólar ocorre às vésperas da decisão do Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserva) que deve retomar, amanhã, o ciclo de alívio monetário no país.

A expectativa é que o Fed reduza os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 4% e 4,25%.

Aqui no Brasil, começou hoje a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. A taxa Selic, porém, deve ser mantida em 15%.