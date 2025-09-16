Taxa de desemprego no Brasil cai para 5,6% em julho e chega ao menor nível da história

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em julho de 2025 caiu para 5,6%, queda de 1 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre de encerrado em abril de 2025 (6,6%) e queda de 1,2 p.p. ante o trimestre móvel encerrado em julho de 2024, quando a taxa foi de 6,9%.

Essa é a menor taxa já registrada pela pesquisa, iniciada em 2012. No mês anterior, o levantamento também havia registrado recorte, renovado em julho.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que projetava uma taxa de 5,7%.

Por que o desemprego caiu ao menor nível da história?

Segundo dados do IBGE, a população desocupada caiu para 6,118 milhões, o menor contingente desde o último trimestre de 2013 (6,100 milhões).

A população ocupada, ou seja, o total de trabalhadores do país, bateu novo recorde, chegando a 102,4 milhões.

O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) manteve o percentual recorde: 58,8%.

Além disso, o número de empregados com carteira assinada também foi recorde, chegando a 39,1 milhões.

Outro número que explica o resultado é a queda de 11% no número da população desalentada, que caiu para 2,7 milhões no trimestre e reduzindo 15,0% (menos 475 mil pessoas) no ano. O percentual de desalentados caiu 0,3 p.p. no trimestre e recuou 0,4 p.p. no ano, chegando a 2,4%.

“Esses números sustentam o bom momento do mercado de trabalho, com crescimento da ocupação e redução da subutilização da mão de obra, ou seja, um mercado de trabalho mais ativo”, afirmou William Kratochwill, analista do IBGE.