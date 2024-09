Ibovespa abre em alta com avanço de 2% de Petrobras (PETR4)

O Ibovespa abre em alta nesta segunda-feira, 16, em alta de 0,44% aos 135.474 pontos, com ajuda de Petrobras que sobe, por volta das 10h40, 2,18% (PETR3) e 2,64% (PETR4) logo nos primeiros minutos da sessão. A valorização da petroleira ocorre na esteira da recomendação de compra dos papéis pelo Itaú BBA.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,44% aos 135.474 pontos

Em relatório enviado a clientes no domingo, os analistas do banco informaram que elevaram a recomendação das ações de neutra para compra, com preço-alvo de PETR4 para R$ 48, que implica uma valorização em torno de 30,80% em relação à cotação de R$ 36,70 do fechamento de sexta-feira, 13.

Para Monique Martins Greco Natal, analista CNPI do Itaú BBA, e equipe, a Petrobras oferece uma combinação de fundamentos sólidos e uma governança aprimorada.

“Esperamos que a empresa não mude drasticamente sua atual estratégia de alocação de capital, concentrando-se no segmento upstream (extração e exploração) no longo prazo, ao mesmo tempo em que oferece forte distribuição de dividendos no curto prazo”, afirmou a equipe.

O preço-alvo dos ADRs das preferenciais PBR-A também foram elevados para US$ 17,50, o que representa uma alta de 33% em relação ao fechamento de US$ 13,20 da última sessão.

Com a aproximação da apresentação do próximo Plano Estratégico da Petrobras, prevista para novembro, o banco aproveitou para aprofundar sua análise sobre novas oportunidades de investimento que a empresa pode explorar.

Isso inclui aspectos como reposição de reservas de petróleo, ampliação na área de fertilizantes, aquisição de navios e o segmento de refino.

Além disso, foram examinadas as diferentes abordagens que a Petrobras adotou para investimentos ao longo das últimas duas décadas e como essas estratégias têm se refletido nos seus planos estratégicos e na execução dos investimentos já anunciados ao longo desse período.

Decisão do Fomc, do Copom

Todas as atenções da semana se voltam para a Super Quarta, quando o Federal Open Market Committe (Fomc) e o Comitê de Política Monetária (Copom) decidirão a próxima taxa de juros. As reuniões têm início nesta terça-feira, 17, e termina, na quarta-feira, 18.

Por aqui, após dados da atividade econômica mais fortes, o mercado passou a especular se caberia uma alta de 0,50 pontos percentuais (p.p.) pelo Banco Central (BC).

Entretanto, apesar de existir a discussão no mercado, a plataforma da B3, que mede as apostas para a próxima reunião de política monetária, aponta que a grande maioria aposta em um corte de 0,25 p.p., enquanto uma parcela menor aposta na redução 0,50 p,p., e um pequeno grupo visualiza que haverá manutenção.

Já nos Estados Unidos, dados mais fracos do mercado de trabalho elevaram a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) poderia ser mais arriscado em cortar os juros.

Um desses dados foi o payroll, relatório de emprego do setor privado não-agrícola. Segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, o dado indicou a criação de 142 mil vagas no mês de agosto, abaixo das estimativas de 165 mil. O número do mês de julho também foi revisado de 114 mil para 89 mil.

Em um primeiro momento, o mercado aumentou abruptamente as apostas em um corte maior. Depois, ao digerir o número, as apostas em um corte de 0,25 p.p. prevaleceram. Também colaborou com a tese de uma maior cautela para cortar juros dados estáveis da inflação americana.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, subiu 0,2% em agosto, estável em relação a julho e em linha com o consenso.

Entretanto, na semana passada, uma reportagem do The Wall Street Journal sugerindo que o debate sobre o ritmo inicial de corte de juros pelo Fed ainda estaria "aberto", elevou novamente as expectativas. Segundo a plataforma FedWatch, do CME Group, 59% do mercado apostam em um corte de 0,50 p.p., enquanto 41% apostam em um corte menor, de 0,25 pontos percentuais.

Dólar hoje

O dólar opera em queda de 0,67%, cotado a R$ 5,53. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,92%, cotada a R$ 5,567.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.