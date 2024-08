Ibovespa renova máxima histórica de olho em corte de juros nos EUA

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 16, na máxima histórica. Logo nos primeiros minutos da sessão, o principal índice acionário da B3 valorizava 0,44% aos 134.744 pontos. Esse é o maior patamar intraday já visto desde a construção do índice. Caso sustente a alta, ele poderá também alcançar o maior nível de fechamento - até o momento, a maior pontuação que o índice já alcançou foi no dia 28 de dezembro de 2023, quando fechou em 134.391 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,44% aos 134.744 pontos

Por que o Ibovespa está na máxima histórica?

Dados econômicos dos Estados Unidos divulgados na última quinta-feira, 15, geraram um alívio global ao afastar o temor anterior sobre uma possível recessão na economia americana e deram fôlego para as bolsas mundiais. Foram três indicadores importantes que direcionaram os mercados: pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, vendas no varejo e dados da produção industrial.

“As vendas no varejo mostraram que o consumo no país continua saudável. Já o número de pedidos de seguro-desemprego, que vieram abaixo do esperado, mostraram que o mercado de trabalho por lá também continua estável, dando assim suporte para aquela respirada global”, comenta Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

Os dados mais fortes no varejo e no mercado de trabalho colaboraram com a tese de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve iniciar o ciclo de cortes em setembro. Já a produção industrial dos EUA, que mostrou uma queda maior do que a esperada, deu margem para que o corte não precise ser tão agressivo quanto alguns agentes estavam precificando.

Fatores que podem pesar

Apesar do otimismo seguir no Brasil, os índices de Nova York já passam por uma correção na abertura. Ontem, Dow Jones, Nasdaq e S&P fecharam com altas significativas em seu terceiro pregão seguido de valorização. Nesta sexta-feira, eles caem, o que pode fazer o Ibovespa perder força ao longo da sessão:

S&P 500: - 0,27%

Dow Jones: - 0,06%

Nasdaq: - 0,47%

Outro fator que pode impedir que a bolsa sustente a nova máxima histórica é a queda das commodities. Às 10h42, o petróleo recuava fortemente, puxando os papéis ordinários da Petrobras (PETR3) para baixo. Da mesma forma, o contrato de minério de ferro mais negociado de janeiro na Bolsa de Dalian da China encerrou o pregão diurno com queda de 0,99%, a 697 iuanes (US$ 97,16) a tonelada, o que também impacta Vale (VALE3):

Petróleo WTI: -1,64%

-1,64% Petróleo brent: -1,46%

-1,46% PETR3: -0,34%

-0,34% PETR4: +0,08%

+0,08% VALE3: -1,00%

Dólar hoje

Nesta sexta-feira, 16, o dólar comercial opera em queda de 0,49% aos R$ 5,458. Na sessão anterior, a moeda fechou com valorização de 0,27% cotada a R$ 5,483.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.