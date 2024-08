Ibovespa avança para nível recorde com Jackson Hole e Focus no radar

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 19, dando continuidade à sequência positiva que teve uma breve pausa no último pregão. Com a alta de hoje, são nove pregões positivos nos últimos dez, que colocam o principal índice da bolsa de volta aos níveis recordes. Neste início de semana, o mercado permanece atento à possibilidade de que o Federal Reserve (Fed) inicie em breve uma série de cortes de juros nos Estados Unidos, impulsionado por sinais mais claros de desaceleração econômica. As bolsas internacionais também registram alta, enquanto o dólar perde força frente a outras moedas. No Brasil, a moeda americana recua para abaixo de R$ 5,45.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,99% aos 135.275 pontos

As atenções no mercado internacional estão voltadas para o Simpósio de Jackson Hole, o maior evento de banqueiros centrais do mundo. A expectativa principal é pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell.

No Brasil, os investidores analisam o Boletim Focus. A principal novidade foi a revisão da projeção da Selic para 2025, de 9,75% para 10%, acompanhada da redução das expectativas para o IPCA do mesmo ano, de 3,97% para 3,91%. Victor Beyruti, economista da Guide, considerou o documento positivo para os mercados.

Em morning call, Beyruti destacou que a projeção da Selic para o próximo ano já indicava níveis mais altos, sem uma correspondente redução nas expectativas de inflação. "Isso mostrava que um juro mais alto poderia ser insuficiente para controlar a inflação, sugerindo que o Banco Central estava atrás da curva. Este ajuste para baixo nas expectativas de inflação, se continuar, pode ser um sinal importante para o BC ancorar as expectativas", afirmou.

Dólar hoje

Nesta segunda-feira, 16, o dólar comercial opera em queda de 0,37% aos R$ 5,448. Na sessão anterior, a moeda fechou com queda de 0,28% cotada a R$ 5,468.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.