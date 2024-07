Ibovespa abre ligeiramente em alta, mas queda da Vale (VAL3) e Petrobras (PETR4) pressionam a bolsa

O Ibovespa abriu a sessão desta terça-feira, 16, com ligeira alta de 0,04% aos 129.375 pontos, mas oscilou nos primeiros minutos da sessão entre o azul e o vermelho, impactado por Vale (VALE3), que cai mais de 1,4%, e Petrobras (PETR4), que também recua em menores proporções.

As empresas acompanham a desvalorização das respectivas commodities que estão atreladas. Os contratos para setembro do minério de ferro, os mais negociados, encerraram o pregão em queda de 0,96%, a 824,0 yuans (US$ 113,49) a tonelada. Já o petróleo de referência WTI cai 1,68%, enquanto o tipo Brent recua 1,56% por volta das 10h30.

No entanto, Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, comenta que o dólar e a curva de juros apresentam queda, o que alivia parte das empresas do índice e pode ajudar a bolsa ao longo do dia. Outro fator que pode impulsionar a bolsa ao longo do dia é a alta dos índices americanos, com o Dow Jones atingindo recorde histórico na véspera.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,04% aos 129.375 pontos

O mercado também repercute o discurso de ontem do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell. Em um clima mais otimista, investidores começam a precificar três cortes consecutivos de 25 pontos-base (bps, na sigla em inglês) neste ano, em setembro, novembro e dezembro. Powell afirmou que as leituras do segundo trimestre de 2024 deram a eles mais confiança de que a inflação arrefece.

Também disse que não é necessário esperar inflação chegar a 2% para cortar juros, se não “teremos esperado demais”. Entretanto, afirmou que “se cortarmos juros cedo demais, podemos minar o progresso na inflação.” Segundo Powell, o Fed vai observar o mandato de emprego. Caso um inesperado enfraquecimento do emprego aconteça, poderia justificar corte de juros.

Na agenda de discursos, investidores acompanham hoje a diretora do Fed, Adriana Kugler, que participa do evento e pode dar mais pistas sobre o rumo dos juros americanos. Por aqui, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, concede palestra às 16h no Fórum anual de Economia e Cooperativismo de Crédito, promovido pelo Sicredi, em Anápolis. Galípolo tem sido foco do mercado, já que é cotado para substituir Roberto Campos Neto no comando do BC em 2025.

Dólar hoje

Nesta terça-feira, 16, o dólar cai 0,69% a R$ 5,408. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 0,26%, a R$ 5,445.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.