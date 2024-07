Vale (VALE3), produção industrial dos EUA e Livro Bege: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em queda na manhã desta quarta-feira, 17. Na Europa, as bolsas abrem em queda, às vésperas da decisão do Banco Central Europeu (BCE) em que as expectativas apontam para uma manuntenção da taxa de juros. Por aqui, após interromper a sequência de 11 altas consecutivas devido a queda das commodities, o Ibovespa futuro cai.

Nos Estados Unidos, os índices futuros também recuam, com investidores aguardando dados da produção industrial. Na Ásia, as bolsas encerraram a sessão também em baixa, enquanto investidores aguardam os comunicados do Partido Comunista da China que se reune até esta quinta-fiera, 17. Na Oceania, por outro lado, o mercado de Sydney renovou máxima histórica.

Produção industrial dos EUA

Na agenda dos indicadores, o mercado acompanha hoje a divulgação da produção industrial dos Estados Unidos. Ontem, o Departamento do Comércio divulgou as vendas no varejo dos EUA, que vieram acima do esperado. As vendas totalizaram US$ 704,3 bilhões em junho, mostrando estabilidade (0,0%), enquanto economistas consultados pela Reuters previam queda de 0,3% no período, e o consenso LSEG previa queda de 0,2%.

As vendas do grupo de controle, usado ​​para calcular o Produto Interno Bruto (PIB), registraram alta de 0,9% em junho, maior crescimento desde abril de 2023. Já as vendas no varejo restrito, que excluem as negociações de automóveis, subiram 0,4% em junho, no maior nível em três meses e acima do consenso de 0,1%.

Os dados ainda mais fortes, mostrando um consumo resiliente, fizeram os rendimentos do título de 10 anos do Tesouro americano subirem logo após a divulgação. Agora, investidores aguardam a produção industrial para entender melhor o termômetro da economia por lá.

Livro Bege

Hoje, às 15h, também nos EUA, terá a divulgação do Livro Bege, um documento que apresenta o panorama econômico dos 12 distritos do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e pode trazer mais elementos sobre o futuro dos juros nos EUA. Por volta das 8h, as apostas para o primeiro corte em setembro aumentaram significativamente (91,6%), segundo a plataforma Fed Watch.

Vale (VALE3)

Ontem, a Vale (VALE3) fechou a sessão com queda de 1,04%, o que puxou o índice para baixo, encerrando uma sequência de 11 altas consecutivas. A desvalorização estava relacionada ao recuo do minério de ferro em Dalian, o que também pode se repetir hoje, já que a commodity encerrou as negociações com forte queda de 2,66% nesta quarta-feira.

Às 7h55 no pré-mercado, o ADR da Vale caía 1,22% em Nova York. Entretanto, investidores também repercutem os dados positivos de produção e venda do segundo trimestre de 2024, o que pode dar um tom de otimismo para as ações.

Segundo o relatório, a produção de minério de ferro no segundo trimestre de 2024 foi de 80,598 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2023. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, a produção avançou 13,8%. Em relação às vendas, a Vale destacou que no 2T24 a empresa comercializou 79,792 milhões de toneladas, uma alta de 7,3% na comparação anual e 25% na comparação trimestral.