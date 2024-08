Ibovespa opera na máxima do ano acompanhando exterior

Após fechar a sessão anterior na máxima do ano, registrando o sétimo pregão seguido de alta, o Ibovespa abre as negociações desta quinta-feira, 15, com avanço de 0,20% aos 133.587 pontos. O mercado repercute hoje novos dados da economia americana que podem dar pistas sobre a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Ibovespa hoje

IBOV: +0,20% aos 133.587 pontos

Segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caiu 7 mil na semana encerrada em 10 de agosto, para 227 mil. O resultado ficou abaixo das projeções dos analistas consultados pela FactSet, que previam 233 mil solicitações.

Apesar de aquém do esperado, as apostas que o corte de juros começará em setembro continuam, mas as expectativas relacionadas à magnitude do corte podem reduzir de 50 pontos-base para 25 pontos-base.

Outro dado destaque de hoje são as vendas no varejo dos EUA, que subiram 1% em julho ante junho, para US$ 709,7 bilhões. O número é acima das expectativas também de especialistas da FactSet, que previam um avanço de 0,3% no período.

O dado bem mais forte do que o esperado mostra que o temor anterior de recessão foi antecipado, já que a economia americana não enfraquece com tamanha rapidez para isso. Assim, o número do varejo também colabora com a tese de que o Fed pode realizar um corte menor em setembro.

Com dados mais equilibrados dos Estados Unidos, mas que ainda assim apontam para o início do ciclo de cortes, as bolsas de NY sobem, puxando o Ibovespa para cima. Na abertura, os principais índices de Wall Street valorizam:

S&P 500: +0,99%

+0,99% Dow Jones: +1,02%

+1,02% Nasdaq: +1,20%

Outro fator que colabora para a alta da bolsa brasileira é o avanço do petróleo lá fora. Às 10h20, o petróleo de referência WTI valorizava 1,01%, enquanto o tipo brent subia 0,93%, o que puxava as ações da Petrobras para cima:

Petrobras (PETR3): +0,78%

+0,78% Petrobras (PETR4): +1,03%

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 15, o dólar comercial opera em alta de 0,22% aos R$ 5481. Na sessão anterior, a moeda fechou com valorização de 0,35% cotada a R$ 5,469.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.