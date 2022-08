Ibovespa hoje: bolsa cai com Vale e Petrobras por dados fracos da China

O Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, 15, diante de dados mais fracos da economia chinesa divulgados na última noite.

Ibovespa: - 0,41% 112.336 pontos

A produção industrial da China desacelerou de 3,9% de alta para 3,8% em junho frente ao mesmo período do ano passado. O consenso era de aceleração para 4,6%. As vendas do varejo também saíram abaixo do esperado, com salto de 2,7% ante consenso de expansão de 5%.

Os números abaixo das expectativas tiveram efeito significativo sobre os preços de commodities, com perspectivas de menor demanda.

A Vale, com a maior participação do Ibovespa, cai mais de 2% e joga o índice para baixo, as quedas do minério de ferro. Já a Petrobras cai, seguindo da queda do petróleo.

O barril de petróleo é o que mais sofre, já que também sente as pressões de um possível acordo nuclear entre o Irã e potencias ocidentais. A commodity cai cera de 5%, sendo negociada próxima de US$ 93, no menor nível desde 17 de fevereiro, ainda antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Ações em destaque

Petrolíferas menores caem ainda mais nesta segunda, chegando a superar 4% de queda. As perdas, porém, são menores que as das ações do IRB, que desabam mais de 6% em véspera de resultado do segundo trimestre. O balanço da resseguradora está previsto para esta noite.

Na ponta positiva, as altas são lideradas por varejistas, que estendem os ganhos após balanços apresentados na noite de quinta-feira, 11.

Além dos resultados da semana passada, dados de atividade econômica contribuem com a melhora de humor do mercado sobre o setor. O IBC-Br de junho, divulgado hoje, saiu em 0,69% de alta, acima do consenso de 0,25%. Apesar dos dados mais fortes que o esperado, economistas do Goldman Sachs seguem pessimistas com a economia brasileira.