Ibovespa agora: bolsa opera em queda de olho em dados do Brasil e dos EUA

O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira, 15. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,22%, aos 127.404 pontos. No pregão de hoje, mais indicadores econômicos virão dos Estados Unidos, enquanto por aqui teremos dados do volume de serviços e do mercado de trabalho.

Antes da abertura do mercado, o IBGE divulgou a Pesquisa Mensal de Serviços de janeiro, que mostrou que o volume de serviços prestados subiu 0,7% ante dezembro, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, a alta do indicador foi revista de 0,3% para 0,7%. O resultado de janeiro foi mais positivo as projeções, que previam desde uma queda de 1% a uma alta de 0,2%. Já na comparação anual, houve elevação de 4,5%, acima das projeções que apontavam para um avanço de 1,6%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,22%, aos 127.404 pontos.

Ainda na manhã desta sexta-feira, são esperados os números vindos do Ministério do Trabalho sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes a janeiro. Outros dados aguardados pelos investidores são dos EUA, da produção industrial de fevereiro e da confiança do consumidor.

Junto a agenda de indicadores, os investidores locais ainda repercutem as movimentações das empresas que seguem na temporada de balanços do quarto trimestre. A Yduqs (YDUQ3 apresentou números que não agradaram os investidores e lidera as quedas na abertura do Ibovespa. Já a Renner (LREN3) mostrou que no período a sua receita total cresceu 6%, para R$ 4,27 bilhões, com as vendas do varejo ficando 7% maiores, mas anunciou a saída de José Galló, chairman e ex-CEO, depois de 32 anos. Agora, os papéis caem mais de 3%.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,22%, cotada a R$ 4,998. Na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a R$4,987.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: