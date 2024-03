PIS 2024: Caixa paga abono salarial nesta sexta-feira; veja quem recebe

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2024, referente ao ano-base 2022, para os nascidos em fevereiro será realizado nesta sexta-feira. A partir de hoje, os trabalhadores podem sacar o benefício.

Segundo a Caixa, neste mês, serão pagos R$ 1,77 bilhão aos trabalhadores. Os valores do Abono Salarial variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2022.

O calendário de pagamento do abono salarial teve início no mês passado. Segundo o Ministério do Trabalho, 24,8 milhões de pessoas receberão o benefício: 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público.

Os trabalhadores podem consultar mais sobre o seu benefício no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br. Também é possível se informar nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, pelo telefone 158.

Posso receber o abono salarial?

Podem receber o valor os trabalhadores com carteira assinada e servidor público com salário mensal médio de até dois salários-mínimos durante o ano-base - que em 2024 terá como referência os meses trabalhados em 2022. Quem é empregado por pessoa física ou é trabalhador doméstico não têm direito ao abono.

É preciso estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos, e ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2022. Além disso, é necessário que o empregador tenha fornecido as informações sobre o funcionário na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base de 2022.

Quando vou receber o abono salarial do PIS e do Pasep 2024?

Antes, quem recebia PIS tinha datas de pagamento diferentes de quem recebia o Pasep. Agora, o calendário é unificado, e todos recebem de acordo com o mês de nascimento. Os pagamentos vão ser feitos entre 15 de fevereiro e 27 de dezembro.

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 17/06/2024 27/12/2024 Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/2024

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

​Quanto vou receber de abono salarial do PIS e do Pasep?

Para calcular quanto você pode receber, é preciso verificar por quanto tempo você trabalhou com carteira assinada em 2022. O valor é proporcional aos meses trabalhados, em relação ao salário mínimo de hoje (R$ 1412), isto é, R$ 117,66 por mês. Assim, o valor integral é destinado para quem trabalhou durante 12 meses em 2022.

Como vou receber o abono salarial do PIS e do Pasep?

O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal, por crédito em conta Caixa, caso o trabalhador tenha conta corrente ou conta poupança no banco, por crédito pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa, ou em agência, lotéricas, autoatendimento e outors canais de pagamentos oferecidos pela Caixa.

Os depósitos do Pasep são feitos pelo Banco do Brasil, via crédito em conta, transferência TED ou Pix. Também podem ser feitos presencialmente nas agências do banco.