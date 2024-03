Duas Sessões: Mercado de capitais da China terá novas regulações

Por ocasião das Duas Sessões da China, o Relatório de Trabalho do Governo de 2024 propôs fortalecer a estabilidade intrínseca do mercado de capitais. O presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Wu Qing, falou sobre o “fortalecimento da estabilidade intrínseca do mercado de capitais” da China.

Ele afirmou que, do ponto de vista do regulador, é necessário fazer um bom trabalho na construção do mecanismo de estabilidade intrínseca do mercado de capitais e na melhoria da resiliência do mercado. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários destacará a abordagem chamada de “duas fortes e duas rigorosas”, ou seja, fortalecer as bases e a supervisão rigorosa.

Especialistas e profissionais de mercado acreditam que, com uma direção clara da regulamentação, o mercado de capitais na próxima fase seguirá a direção de mercado e legalização, adotará várias medidas para melhorar a qualidade das empresas listadas e fortalecer a construção dos “cinco pilares”, o que fornecerá suporte para fortalecer a estabilidade intrínseca do mercado de capitais.

Especialistas do setor acreditam que a proposta no Relatório de Trabalho do Governo de “fortalecer a estabilidade intrínseca do mercado de capitais” reflete a importância de manter a estabilidade do mercado de capitais para a economia e a sociedade, o que também significa que o mercado de capitais deve ser considerado como uma parte importante da consideração geral das políticas macroeconômicas.

Wu Qing afirmou que há muitos fatores que afetam o funcionamento do mercado de capitais, e o mecanismo é bastante complexo. Do ponto de vista do regulador, é necessário aprofundar a pesquisa e fazer um bom trabalho na construção do mecanismo de estabilidade intrínseca do mercado de capitais.

Wu Qing também enfatizou que o funcionamento do mercado tem suas próprias leis e, em condições normais, não deve receber interferência. No entanto, uma vez que o mercado se desvincule gravemente dos fundamentos, apresentando oscilações irracionais e extremas, esgotamento da liquidez, pânico de mercado, e séria falta de confiança, é necessário intervir de forma decisiva para corrigir a falha do mercado.

Na opinião do representante da Assembleia Popular Nacional e vice-diretor da Escola de Finanças da Universidade Tsinghua, Tian Xuan, melhorar a atratividade das empresas listadas é fundamental para fortalecer a estabilidade intrínseca do mercado de capitais. A qualidade das empresas listadas é o aspecto mais importante do mercado de capitais. Somente com um grupo de empresas listadas de alta qualidade, a base de avaliação das empresas pode ser sólida, o desempenho do mercado de capitais pode ser estável, o retorno para os investidores pode ser maior e o apetite dos investidores pode ser mais forte.

Segundo informações obtidas pela imprensa, órgãos relevantes visitaram mais de 130 empresas listadas recentemente, e parte dos problemas coletados durante as visitas foram resolvidos no local pelos governos locais, enquanto os demais estão sendo ativamente estudados para serem resolvidos. Um novo ciclo de visitas será realizado em breve para entender melhor os problemas e dificuldades das empresas listadas e promover o desenvolvimento de alta qualidade das empresas listadas.

Wu Qing afirmou que as empresas listadas devem ter uma boa governança, retornos estáveis ou perspectivas de crescimento, e os acionistas majoritários e a administração devem fortalecer a consciência de que as empresas listadas pertencem ao público, concentrando-se em aumentar o valor do investimento.

