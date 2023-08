Ibovespa hoje: índice avança na contramão do exterior após IPCA pregar surpresa positiva

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 11, com investidores repercutindo positivamente o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho. O indicador, divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), saiu acima das projeções do mercado. O arrefecimento da inflação de serviços, no entanto, trouxe perspectivas positivas para o mercado.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,17% , 118.446 pontos

O IPCA de julho ficou em 0,17% ante o consenso de 0,07%. No acumulado de 12 meses, o IPCA acelerou de 3,16% para 3,99%, devido ao efeito base. Em julho do ano passado, houve deflação de 0,68%. A inflação de serviços subjacentes desacelerou para 0,19% em julho ante 0,67% em junho.

"Os números podem reforçar a perspectiva de parte do mercado de que haveria espaço para cortes maiores na taxa Selic", comentou em nota o economista André Perfeito.

O movimento da bolsa brasileira vai na contramão do exterior. Os principais índices de ações operam em queda no mercado internacional, após o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ter superado as estimativas do mercado, reacendendo as preocupações de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Maiores altas do Ibovespa

SBSP3: + 5,47

YDUQ3: + 9,78%

VIIA3: + 7,65%

Maiores quedas do Ibovespa

LWSA3: - 9,62%

RAIL3: - 4,50%

SOMA3: - 6,11%