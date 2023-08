“Há espaço para crescer em rentabilidade”, diz Banco ABC após lucro estável

Depois de dois trimestres agitados pelo impacto da falência da Americanas, o Banco ABC apresentou nesta sexta-feira, 11, um balanço sem surpresas. O resultado ficou “limpo” das provisões contra a varejista, que vinham puxando os números para baixo nos dois últimos trimestres.

O lucro líquido do ABC somou R$ 201,9 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 6,2% frente aos três primeiros meses do ano. Em base anual, no entanto, o lucro ficou praticamente estável, em leve alta de 0,1%. Entra aqui um ambiente de crescimento de ativos mais morno no início do ano, bem como receitas de banco de investimento abaixo da média histórica.

Na visão do banco, é um cenário que deve mudar nos próximos meses com a redução da taxa básica de juros, a Selic, aliada a uma melhora nas perspectivas para a economia. “Nossa ambição é apresentar retornos acima do que mostramos neste balanço, à medida que o mercado fique mais dinâmico, com crescimento de crédito e normalização do ambiente para bancos de investimento”, disse Ricardo Moura, diretor de relação com investidores do ABC, em entrevista à EXAME Invest.

O Banco ABC teve um retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de 16,6% no segundo trimestre, com um ROE anualizado de 15,1%. O indicador mostra a capacidade do banco em rentabilizar seu capital, e é um dos indicadores mais observados no setor.

“O ROE anualizado já é estruturalmente superior ao que tínhamos antes da pandemia. É fruto da estratégia de diversificação que começa a dar resultado”, destacou Moura.

O ABC tem apostado na diversificação da base de clientes crescendo além do corporate, que foca em empresas maiores. O foco de atuação é o middle market, com empresas com faturamento médio. No trimestre, o segmento middle puxou o crescimento da base, com 151 novos clientes contra 25 entrantes no corporate.

O corporate, no entanto, ainda é o principal motor de crédito do ABC – o middle corresponde a 9% da carteira, e a expectativa é que o segmento cresça entre 1,5% e 2% ao ano.

Entre as pequenas médias, o Banco ABC tem colocado esforços no agronegócio. No início do ano o banco criou uma unidade dedicada ao agro, com ampliação de portfólio de produtos. Além da diversificação, o aumento da prateleira também faz parte da estratégia que, segundo Moura, deve mostrar mais frutos nos próximos resultados.

Banco ABC no segundo trimestre

O Banco ABC Brasil encerrou o segundo trimestre com um crescimento de 7,5% na margem com clientes em comparação anual, totalizando o valor de R$327,3 milhões. A margem com o mercado apresentou expansão nos últimos 12 meses de 21,3%.

A carteira de crédito expandida caiu 0,7% na comparação trimestral, mas subiu 8,4% em base anual, para R$ 43,326 bilhões. Segundo o banco, o destaque ficou com o avanço do segmento corporate, com uma expansão de 0,9% no trimestre e de 11,8% frente ao mesmo período do ano anterior. O corporate corresponde a 58,5% da carteira. O segmento middle, por sua vez, teve expansão de 22,2% em base anual e representa 9,1% da carteira total.

A despesa de provisão ampliada do segundo trimestre aumentou 46,2% frente à mesma janela de 2022, mas caiu 28,9% frente ao primeiro trimestre, com o fim das provisões para a Americanas.