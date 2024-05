Para acelerar atendimento a benefícios sociais, Caixa abre 17 agências no RS no sábado e domingo

Para acelerar e viabilizar o recebimento do Saque Calamidade do FGTS e a antecipação de diversos benefícios sociais, a Caixa Econômica Federal abre 17 agências neste sábado,18, e no domingo, 19.

O horário de atendimento será das 10h às 15h.

Sete delas abrirão em Porto Alegre e as outras 10 nos municípios de Canoas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Gravataí, Eldorado do Sul, Montenegro, Tramandaí, Lajeado, Viamão e Novo Hamburgo.

O caminhão-agência instalado no município de Montenegro também irá abrir no fim de semana.

O foco da ação será o atendimento social, em especial no auxílio aos trabalhadores para recebimento do Saque Calamidade do FGTS, liberado em 72 municípios do estado.

Além disso, os moradores poderão receber nessas agências as principais informações e serviços do banco relacionados ao Bolsa Família, Abono Salarial do PIS, solicitação de pausa nos contratos habitacionais por até seis meses, entre outras medidas já anunciadas pela Caixa para o Rio Grande do Sul.

Quais são as agências que irão abrir

Porto Alegre: agências Assis Brasil, Jardim Planalto, Azenha, Bomfim, Partenon, Juca Batista e Restinga;

agências Assis Brasil, Jardim Planalto, Azenha, Bomfim, Partenon, Juca Batista e Restinga; Canoas : Ag. Canoas;

: Ag. Canoas; Sapucaia do Sul : Ag. Sapucaia do Sul;

: Ag. Sapucaia do Sul; São Leopoldo: Ag. Avenida João Corrêa;

Ag. Avenida João Corrêa; Gravataí : Ag Gravataí;

: Ag Gravataí; Eldorado do Sul : Ag de Guaíba;

: Ag de Guaíba; Montenegro : Ag Montenegro;

: Ag Montenegro; Tramandaí : Ag. Tramandaí;

: Ag. Tramandaí; Lajeado : Ag. Lajeado;

: Ag. Lajeado; Viamão : Ag. Viamão;

: Ag. Viamão; Novo Hamburgo: Ag. Novo Hamburgo.

Caminhão-agência: