Gestora de peso vende ações da Westwing dias antes de resultado; ações desabam

A Kapitalo Investimentos deixou o corpo de acionistas relevantes da Westwing ao reduzir sua participação para menos de 5% do capital da empresa. A gestora é uma das maiores do Brasil, com mais de R$ 30 bilhões em investimentos. A empresa irá divulgar o balanço do segundo trimestre na segunda-feira, 14, após o encerramento do pregão.

A Kapitalo esteve entre as acionistas relevantes da Westwing ao menos desde 2021, quando a varejista de móveis e utensílios domésticos realizou sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês). Desde o IPO, quando a empresa precificou suas ações próximo do topo da faixa indicativa, os papéis da companhia acumularam 83% de queda.

A venda de participação da Kapitalo equivale a R$ 11,7 milhões, considerando a cotação do fechamento de quinta-feira, 10, de R$ 2,19.

As ações da companhia apresentam forte queda pelo segundo dia nesta sexta-feira, 11, chegando a desabar mais de 10%. No último pregão, a Westwing caiu 9,88%, após ter disparado 81% em seis dias de negociação.

Kapitalo vende, WNT compra

O período de valorização coincidiu com o do anúncio de aumento da participação da gestora WNT no negócio para 32,35% da empresa ante os 27,8% que detinha no início de agosto.

A WNT, focada em encontrar oportunidades em ativos problemáticos, tem aumentado gradativamente sua posição na Westwing desde abril, quando sua participação era cerca da metade da atual. A gestora recentemente também apostou alto nas ações da Light, se tornando a maior acionista ao lado de fundos do Santander, com cerca de 30% do capital da empresa.