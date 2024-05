Bolsa Família 2024: pagamento de maio começa na sexta-feira; veja calendário e quem recebe

O governo começa a pagar na sexta-feira, 17, a parcela de maio do Bolsa Família. O calendário é escalonado e segue o número do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. O prazo encerra dia 31 de maio (veja calendário abaixo).

O governo antecipou o pagamento de maio para beneficiários de todos os municípios do Rio Grande do Sul no primeiro dia do pagamento, dia 17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ao todo, 583 mil famílias que vivem no Rio Grande do Sul serão contempladas. O investimento é de R$ 380 milhões. Nesta quarta-feira, 15, a União anunciou ainda a inclusão de mais de 21 mil gaúchos no programa Bolsa Família.

Calendário de pagamento Bolsa Família

Data de pagamento Final 17 de maio 1 20 de maio 2 21 de maio 3 22 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 27 de maio 7 28 de maio 8 29 de maio 9 31 de maio 0

Quem recebe o Bolsa Família?

Para receber o auxílio, a renda de cada pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês. Para verificar isso, é necessário somar o salário de todas as pessoas que vivem na casa, e dividir pelo número de residentes.

Caso se enquadre na regra, você deve se inscrever no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Isso pode ser feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, com a apresentação de documentos como o CPF ou o título de eleitor.

Depois de se inscrever, a família deve aguardar ser incluída no programa, o que acontece todos os meses. Para se informar sobre o andamento desse processo, também é possível ligar para a Central de Atendimento da Caixa, no número 111, ou para o atendimento Caixa ao Cidadão, no número 0800 726 02 07.

Como receber o Bolsa Família?

As famílias podem receber seu dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital. Desde março do ano passado, o aplicativo Bolsa Família para celulares substituiu o aplicativo do Auxílio Brasil, serve para consultas de como movimentar seu benefício.

Quanto vou receber de Bolsa Família?

O programa é pago com novos benefícios desde 2023, para as 21 milhões de famílias contempladas. Há um adicional de R$ 50 para crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos e para gestantes e lactantes. Há também o pagamento de R$ 150 por famíla com crianças até seis anos. Assim, o benefício pode chegar a pagar R$ 850 no total.

Confira a composição do benefício: