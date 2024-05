Sem ‘abocanhada’ do leão: analista recomenda 4 ativos de renda fixa que pagam até IPCA + 7,1%

Embora a renda fixa seja um dos segmentos favoritos dos investidores, ativos isentos de Imposto de Renda dentro da categoria passaram a ser verdadeiros “achados”. Isso porque desde que o Conselho Monetário Nacional (CMN) mudou as regras de emissões desses ativos, eles ficaram mais escassos no mercado.

As LCA e LCI, por exemplo, tiveram uma diminuição expressiva no registro de novas emissões, segundo dados da B3.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, as LCA caíram 50%, indo de R$ 44,7 bilhões para R$ 20,7 bilhões. No caso das LCI, a redução foi de 64% entre um mês e outro.

Só para recapitular quais foram as alterações: a principal mudança feita pelo CMN nesse tipo de ativo foi no prazo mínimo de investimento. Antes, a carência das LCA era de 90 dias. A partir da resolução, o período mudou para 9 meses, enquanto de uma LCI passou de 90 dias para 12 meses.

No caso dos CRA e CRI, a alteração na regra tem o objetivo de limitar o tipo de empresa que pode emitir esses ativos.

Mas os investidores que buscam ativos de renda fixa com isenção de Imposto de Renda ainda têm opções bem atrativas, como é o caso de um tipo de título “premium” disponível no mercado. Esses ativos chamam a atenção por não sofrerem com a mordida do Leão, além de oferecerem retornos que brilham os olhos.

Não é à toa que, no último ano, esse tipo de investimento teve um aumento de 28% no número de investidores. O principal motivo desse crescimento expressivo é que os investidores passaram a ser mais seletivos com os títulos da carteira com o ciclo de queda da Selic.

Afinal, quem quer buscar retornos “gordos” com a renda fixa no cenário atual, precisa ir além dos CDBs tradicionais ou dos títulos mais conservadores do Tesouro Direto, aceitando um pouquinho mais de risco e abrindo mão da liquidez total.

Agora, com menos títulos isentos de IR disponíveis no mercado, a tendência é que essa classe “turbinada” esteja cada vez mais no radar do mercado.

Para ter ideia dos retornos que podem ser capturados nesse tipo de título de renda fixa, veja as taxas oferecidas por 4 ativos recomendados pela Empiricus Research – casa de análise que faz parte do grupo BTG Pactual:

Fonte: Empiricus Research

Esses ativos foram incluídos em uma carteira de 4 melhores títulos de renda fixa “turbinada” para investir em maio, selecionados a dedo pela equipe de análise da Empiricus Research.

Os retornos oferecidos por esses títulos chegam a até IPCA + 7,17%, acima dos ativos indexados à inflação disponíveis no Tesouro Direto. Veja:

Fonte: Tesouro Direto

Além dos retornos serem maiores que os do Tesouro Direto, os títulos públicos têm cobrança de Imposto de Renda. Portanto, no Tesouro, é possível perder até 22,5% dos seus ganhos – a depender do prazo de investimento –, o que não é uma preocupação nestes outros ativos de renda fixa “premium”.

Portanto, esses 4 títulos são uma oportunidade de:

Buscar um lucro “gordo” na renda fixa mesmo em um cenário de queda dos juros; e

Sem a abocanhada do Leão em meio a um mercado mais escasso de títulos isentos de IR.

Vale ressaltar que esses ativos têm uma pitada maior de risco do que outros títulos de renda fixa mais conhecidos, como os do Tesouro Direto. Embora eles tenham retornos bastante atrativos, não substituem toda a posição em renda fixa da carteira, como a sua reserva de emergência, por exemplo.

Ainda assim, Laís Costa, analista da Empiricus Research, defende que existe uma boa oportunidade de ganhos nesse tipo de ativo no cenário atual, tanto pela possibilidade de “travar” um prêmio atrativo acima da inflação, quanto por possíveis ganhos na marcação a mercado.

Foi pensando nisso que ela selecionou os 4 ativos mais promissores dessa classe em uma carteira de melhores títulos de renda fixa “turbinada” para investir em maio. E você pode acessá-los gratuitamente no botão abaixo:

A Empiricus Research está liberando a lista com estes 4 melhores títulos de renda fixa recomendados para maio de forma 100% gratuita.

No material, a analista Laís Costa explica em detalhes como está o cenário atual para renda fixa e a tese de cada um dos títulos indicados.

Portanto, você pode conhecer esses ativos isentos de IR sem pagar nem um centavo, entender como funcionam e, então, decidir se fazem sentido para a sua carteira de investimentos.

