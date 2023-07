Ibovespa futuro sobe após IPCA ir abaixo da meta de inflação

O Ibovespa futuro oscila próximo da estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira, 11, com investidores digerindo os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho divulgados há pouco. No mês, o principal indicador da inflação brasileira ficou negativo em 0,08%, recuando de 3,94% para 3,16%.

Ibovespa agora:

Ibovespa futuro: +0,28%

Os números saíram dentro do esperado.

Foi o primeiro mês de deflação desde setembro, quando o IPCA ainda sentia os efeitos da desoneração dos combustíveis. No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou abaixo da meta de 3,25% para a inflação deste ano.

A expectativa do mercado é de que a trajetória de queda da inflação, confirmada nesta terça, dê ainda mais segurança para que o Comitê de Política Monetária (Copom) inicie o ciclo de queda de juros na próxima decisão, em agosto.

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.