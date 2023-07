IPCA tem deflação de 0,08% em junho, primeira queda em dez meses

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador considerado a inflação oficial do Brasil, fechou o mês de junho com deflação de 0,08%, desaceleração após a alta de 0,23% em maio. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 11, pelo IBGE.

Essa é a primeira deflação registrada pelo IBGE em 10 meses e a menor variação para o mês de junho desde 2017. A inflação acumulada em 12 meses segue em seu menor patamar em mais de dois anos. O resultado veio dentro da expectativa do mercado, que esperava deflação de 0,10% no último mês. O dado, aliado a aprovação da reforma tributária, do voto de qualidade do Carf e da tramitação do arcabouço fiscal, aumenta a pressão para que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Economistas reduziram nos últimos meses suas expectativas de inflação e da Selic para este e o próximo ano. No último Boletim Focus, a mediana para os juros básicos no fim de 2023 continuou em 12%. Para o término de 2024 também se manteve, em 9,50%. Há um mês, as estimativas eram de 12,50% e 10,00%, nessa ordem. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano.

Como ficou o IPCA de junho?

Inflação de junho: - 0,08%

Inflação dos últimos 12 meses: 3,16%

Inflação no ano: 2,87%

Por que o IPCA caiu em maio?

O grupo de alimentação e bebidas, com queda de - 0,66%, e de transporte, com redução - 0,41%, foram os principais responsáveis pelo resultado do índice geral, com impacto de -0,14 p.p. e -0,08 ponto percentual.

“Alimentação e bebidas e Transportes são os grupos mais pesados dentro da cesta de consumo das famílias. Juntos, eles representam cerca de 42% do IPCA. Assim, a queda nos preços desses dois grupos foi o que mais contribuiu para esse resultado de deflação no mês de junho”, explica André Almeida, analista da pesquisa do IBGE.

O programa do governo para descontos em carros zero e a queda no diesel, etanol e gasolina puxaram a queda dos transportes.

"Todos os combustíveis pesquisados apresentaram queda. Além disso, a gasolina, é o subitem de maior peso individual no IPCA, com 4,84%. A queda na gasolina, esse mês, teve um impacto de -0,06 p.p.”, destaca Almeida.

Frutas, leite, carnes e óleo de soja foram os itens que desaceleram e impactaram no resultado do grupo de alimentação. “Nos últimos meses, os preços dos grãos, como a soja, caíram. Isso impactou diretamente o preço do óleo de soja e indiretamente os preços das carnes e do leite, por exemplo. Essas commodities são insumos para a ração animal, e um preço mais baixo contribui para reduzir os custos de produção. No caso do leite, há também uma maior oferta no mercado”, explica o analista.

Quais grupos subiram no IPCA de maio? No lado das altas, o maior impacto, de 0,10 ponto percentual, e a maior variação, de 0,69%, vieram na Habitação. A maior contribuição para alta do grupo foi a energia elétrica residencial que subiu 1,43%. Os demais grupos ficaram entre o 0,06% de Educação e o 0,36% de Despesas pessoais. o resultado do grupo Saúde e cuidados pessoais (0,11%), influenciado pela alta nos preços dos planos de saúde (0,38%), decorrente de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Um dos subitens com maior alta em junho foi as passagens aéreas, que subiram 10,96%, após queda de 17,73% em maio.

O que é deflação?

A deflação é quando, em vez de subirem, os preços da economia, na média, são reajustados para baixo. Ou seja, o índice de inflação fica negativo.

Como o IPCA é calculado?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados de acordo com a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada de acordo com a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.