Ibovespa abre em queda de 0,5%; dólar recua

O Ibovespa abriu em queda nesta quarta-feira, 11. O índice registrava baixa de 0,52% às 10h25, a 135.767,82 pontos.

Na véspera, o Ibovespa terminou o dia com alta de 0,54%, aos 136.436 pontos.

Ibovespa hoje

Dólar: -0,43%, a R$ 5,5506

No radar hoje

Os mercados iniciam a quarta-feira, 11, de olho no acordo anunciado entre EUA e China. O entendimento entre Washington e Pequim foi confirmado na noite de terça-feira, 10, por representantes das duas delegações, após dois dias de negociações em Londres.

O acerto ainda precisa passar pelo crivo do presidente Donald Trump e de Xi Jinping, mas é visto como um passo relevante na tentativa de reaproximação entre as duas potências. O tema das terras raras, insumos estratégicos para tecnologias de defesa e transição energética, era prioridade para os EUA.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou os dados do CPI de maio.

A inflação ao consumidor subiu 0,1% no período, abaixo da expectativa de 0,2%. No acumulado de 12 meses, o avanço foi de 2,4%, também abaixo da projeção de 2,5%. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, teve alta de 0,1% no mês e 2,8% no ano, frente às estimativas de 0,3% e 2,9%, respectivamente.

Também serão divulgados os estoques semanais de petróleo (11h30) e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, falará no Congresso em dois momentos ao longo do dia.

No Brasil, o foco recai sobre a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em audiência pública na Câmara às 10h. A expectativa é que ele defenda as medidas alternativas ao IOF, discutidas após críticas à versão original do decreto.

A agenda local ainda traz, às 14h30, os dados de fluxo cambial.

Mercados internacionais

Os futuros de Nova York registravam alta antes da abertura do pregão: o S&P 500 subia 0,21%, o Nasdaq 100 tinha alta de 0,28%, e o Dow Jones ganhava 0,10%.

Na Ásia, os principais índices fecharam em alta após a notícia do acordo entre EUA e China: o CSI 300 subiu 0,75%, o Hang Seng avançou 0,79%, e o Kospi, da Coreia do Sul, saltou 1,23%.

Na Europa, as bolsas operam sem direção única por volta das 10h20 (horário de Brasília). O índice DAX, de Frankfurt, recuava 0,04%, o CAC 40, de Paris, subia 0,05%, o FTSE 100, de Londres, subia 0,22%, e o Stoxx 600 perdia 0,01%.