Dólar volta a cair e chega a R$ 5,54, menor valor do ano

O dólar fechou em queda de 0,59% nesta quarta-feira, 11, cotado a R$ 5,537, a menor cotação do ano até então. O movimento acompanha queda global da moeda americana. Às 17h12, o dólar futuro para julho recuava 0,58%, a R$ 5,560. Lá fora, o índice DXY perdia 0,43%. O euro subia 0,49%, para US$ 1,148. E a libra ganhava 0,33%, a US$ 1,354.

Pela manhã, dados de inflação melhores do que o esperado nos Estados Unidos aumentaram as apostas de cortes na taxa de juros pelo Fed (Federal Reserve). O CPI aumentou 0,1% em maio, contra uma projeção de aumento de 0,2% no mês passado, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. O mercado também repercutia o acordo entre China e EUA anunciado na noite de terça, em Londres, pelas autoridades dos dois países para aliviar as tensões comerciais recentes. Segundo a Bloomberg, o acordo, batizado de consenso de Genebra, busca reduzir tensões e estabelecer diretrizes para cooperação em áreas estratégicas como semicondutores, inteligência artificial e cadeias de suprimentos críticas. No cenário interno, os investidores seguem acompanhando o impasse em relação às medidas alternativas ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.