Ibovespa hoje: Bolsa cai na contramão de NY com temores fiscais e dados de inflação no radar

O Ibovespa apresenta firme queda nesta quinta-feira, 10, pressionado por preocupações sobre os rumos fiscais do próximo governo. No cerne da questão estão as discussões sobre como serão acomodados os gastos sociais para o ano que vem. A PEC da Transição, negociada entre parlamentares e a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tem recebida duras críticas de investidores. O dólar sobe nesta quinta.

Ibovespa: - 1,42%, 111.966

Dólar: + 1,62%, 5,268

Para piorar, a inflação voltou a sair acima das expectativas do mercado. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta manhã, ficou em 0,59% em outubro ante consenso de 0,48%. Com a inflação de outubro, o país quebrou a sequência de três meses de deflação. No acumulado de 12 meses, a inflação desacelerou menos que o previsto, de 7,17% para 6,47%.

"A aceleração da inflação no mês, ainda que pontual, serve de alerta nesse momento em que se discute proposta de aumento de gastos para 2023", disse Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter.

Ao menos nos Estados Unidos a inflação deu uma trégua. O Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) saiu abaixo do esperado para outubro, com alta de 0,4% contra consenso de 0,6%. No comporativo anual, a inflação americana desacelerou de 8,2% para 7,7%. A projeção era de queda para 8%. Bolsas de Nova York, que já operavam em leve alta no mercado de futuros, ganharam um novo impulso após a divulgação.

A forte alta das bolsas americanas é impulsionada, especialmente, pela expectativa de que o Federal Reserve seja mais brando no controle da inflação, suavizando a alta de juros para 0,50 ponto percentual já na reunião de dezembro. As apostas, antes do CPI, estavam divididas entre mais uma alta de 0,75 p.p. e uma de 0,5 p.p. para a próxima decisão.