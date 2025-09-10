Ibovespa abre em alta repercutindo indicadores de inflação e julgamento no STF

Nesta quarta-feira, 10, Ibovespa abriu em alta de 0,13%, aos 141.800 pontos, por volta das 10h20. O mercado repercute hoje importantes indicadores da inflação tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, que podem ditar o rumo da política monetária em ambos os países.

O Índie de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto ficou negativo em 0,11%, a maior queda do índice desde setembro de 2022. Preço de alimentos e bebidas caíram 0,46% no período, segundo dados do IBGE. Outro grupo que apresentou importante queda foi habitação (que inclui energia elétrica residencial): -0,90%. O grupo Transportes também apresentou recuo: -0,27%. O IPCA acumulado de 12 meses ficou em 5,13%.

Nos Estados Unidos, o importante Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de agosto ficou abaixo das expectativas, o que reforça ainda mais a queda dos juros nos EUA na semana que vem. O PPI subiu 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado - o mercado esperava alta de 3,3%. Na comparação com julho, a queda foi de 0,1% - o mercado estimava alta de 0,4%.

O mercado já dá como certo o corte dos juros nos Estados Unidos na reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na semana que vem depois da confirmação que o mercado de trabalho americano perdeu fôlego. As taxas têm sido mantidas entre 4,25% a 4,50% desde dezembro do ano passado, quando a autoridade monetária americana decidiu pela interrupção da queda dos juros.

Os principais índices da bolsa americana refletiram o otimismo do mercado e fecharam em alta, renovando patamares históricos: Dow Jones, +0,43%; S&P 500, +0,27% e Nasdaq +0,37%.

IBOV: +0,13%, aos 141.800 pontos

+0,13%, aos 141.800 pontos Dólar: -0,21%, a R$ 5,424

A visão positiva do mercado com a iminente queda dos juros nos EUA contrasta com a nova escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há poucos dias, a Rússia fez a maior ofensiva aérea contra a Ucrânia, desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. E os ataques continuaram nesta segunda, atingindo uma usina termoelétrica perto da capital Kiev.

O presidente Donald Trump, que já havia ameaçado impor uma segunda fase de sanções a Rússia, subiu o tom nesta terça e como forma de pressionar Moscou, pediu à União Europeia a imposição de tarifas de 100% de produtos da Índia e da China por comprarem petróleo e gás russo. Países da Europa, no entanto, temem que a medida possa prejudicar as relações comerciais com os dois importantes países.

O julgamento na primeira turma do STF, do núcleo central da tentativa de golpe de Estado em 2022, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, entra em dia decisivo porque pode ter a formação de maioria do colegiado sobre a ação. O placar está em 2 a 0 pela condenação depois dos votos dos ministros Alexandre de Moraes (relator) e Flavio Dino. O julgamento nesta quarta abriu com a leitura do voto do ministro Luiz Fux. Ainda faltam votar Carmén Lucia e Cristiano Zanin.

Nos Estados Unidos, Stephen Miran, um dos principais assessores econômicos da Casa Branca, deve ser confirmado no Comitê Bancário do Senado para o cargo de diretor do Federal Reserve. A indicação então vai para votação no plenário da casa.

Miran não deve participar da próxima reunião do comitê de política monetária nos dias 16 e 17 de setembro devido ao tempo curto para homologação de seu nome. Mas a entrada do indicado de Trump é mais um passo do governo para um maior controle do Fed pelo presidente, o que vem preocupando o mercado, que prega a independência da atuação do órgão.

Mercados internacionais

Na Ásia, os mercados tiveram desempenho positivo refletindo o otimismo de Wall Street. O índice japonês Nikkei 225 avançou 0,91%, e o Topix subiu 0,60%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 1,67% e o Kosdaq ganhou 0,99%.

O Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,01%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, teve alta de 0,21%. Na China, destaca-se ainda o anúncio do índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto, que teve recuou de 0,4% na comparação anual, enquanto o mercado esperava queda menor, de 0,2%.

Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,42% e o Sensex também teve alta de 0,40%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 ganhou 0,31%.

Na Europa, as bolsas operam no campo positivo. Por volta das 10h20 (de Brasília), o Stoxx 600 sobe 0,26%, enquanto o alemão DAX opera estável, o britânico FTSE 100 valoriza 0,10% e o francês CAC 40 avança 0,37%.

Nos Estados Unidos, no mesmo horário, as bolsas também avançam. O Dow Jones sobe 0,43%, enquanto o S&P 500 ganha 0,27% e o Nasdaq 100 valoriza 0,37%.