Dólar cai a R$ 5,40, com expectativa de corte de juros nos EUA

O dólar à vista fechou a sessão desta quarta-feira, 10, com queda de 0,54%, a R$ 5,406, após oscilar entre R$ 5,399 e R$ 5,439. Analistas continuam atentos para um afrouxamento monetário nos Estados Unidos, fator positivo para o apetite ao risco e, consequentemente, para o real.

A leitura mais fraca do Índice de Preços ao Produtor de agosto nos EUA, segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, reforçou essa percepção, levando o mercado a precificar cerca de 75 pontos-base de cortes até o final do ano.

O PPI dos Estados Unidos caiu 0,1% em agosto de 2025 na comparação mensal, contrariando a expectativa de alta de 0,3%.

No Brasil, o dado de inflação mostrou alívio, mas sem alterar significativamente as expectativas sobre a política monetária por aqui. O IPCA registrou deflação de 0,11% em agosto, uma deflação menor que o esperado pelo consenso, que era um recuo de 0,15%. Com o resultado, o acumulado em 12 meses recuou para 5,13%, menor valor desde fevereiro desse ano, quando acumulava alta de 5,06%.

“Confirmando essa expectativa, juntamente com o início da flexibilização da política monetária americana, esperamos que o Copom dê início ao ciclo de queda na reunião de dezembro, com um corte inicial de 50 pontos-base”, opina André Valério, economista sênior do Inter.

Ainda no cenário doméstico, o STF retomou nesta quarta o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Mas, para Shahini, o real se encontra sustentação no cenário internacional mais favorável.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.