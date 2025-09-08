Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz estar disposto a impor novas sanções à Rússia após ofensiva aérea contra a Ucrânia

Ataque danificou a sede do governo ucraniano e vários prédios residenciais

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06h59.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo que está disposto a impor mais sanções à Rússia, depois que Moscou executou a maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra.

Um ataque de drones e mísseis russos na madrugada de domingo deixou pelo menos seis mortos em diferentes pontos da Ucrânia e provocou um incêndio na sede do governo em Kiev.

Trump declarou à imprensa que não está feliz com o ocorrido e, ao ser questionado na Casa Branca se estava disposto a impor mais sanções contra Moscou, respondeu: "Sim, estou".

Diante da magnitude do ataque, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que espera uma resposta contundente dos Estados Unidos.

"É importante que os aliados reajam de forma global a este ataque", disse Zelensky em mensagem diária divulgada nas redes sociais.

Ataque russo em Kiev

A Rússia tem intensificado a ofensiva contra a Ucrânia desde que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com Trump no Alasca, em 15 de agosto, sem avanços para um cessar-fogo.

O ataque contra a sede do governo ucraniano, um grande complexo no centro de Kiev, é o primeiro do tipo em três anos e meio de conflito. Zelensky alertou que a investida só prolongará a guerra.

Segundo a primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, chamas atingiram o topo do prédio do conselho de ministros, mas não houve vítimas no edifício. O incêndio foi controlado pelos serviços de emergência.

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, a ofensiva envolveu mais de 800 drones e 13 mísseis, sendo a maior operação aérea russa desde fevereiro de 2022.

Os ataques em Kiev mataram pelo menos três pessoas, incluindo uma mãe e seu bebê de dois meses, e deixaram mais de 20 feridos, incluindo uma mulher grávida que teve parto prematuro.

Três outras pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em ataques noturnos no leste e sudeste do país.

Reações internacionais ao ataque

Zelensky discutiu o ataque em telefonema com Emmanuel Macron, que prometeu ajudar a Ucrânia a fortalecer sua defesa.

O presidente francês afirmou que a Rússia “se fecha cada vez mais na lógica da guerra e do terror”.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que seu país está pronto para "aumentar a pressão sobre a Rússia", desde que acompanhado pelos parceiros europeus.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também denunciaram o ataque.

Vários países europeus, liderados pela França e pelo Reino Unido, prometeram mobilizar forças na Ucrânia caso um acordo de paz seja concretizado. Moscou, porém, considera essas garantias de segurança como "inaceitáveis".

O ataque danifica a infraestrutura crítica e aumenta a pressão internacional sobre Moscou, que mantém suas exigências: a Ucrânia deve ceder território, reduzir seu arsenal e garantir neutralidade perante a Otan.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaRússiaEstados Unidos (EUA)Donald TrumpVladimir Putin

Mais de Mundo

Partido de Milei sofre derrota para peronistas nas eleições legislativas de Buenos Aires

Lula comanda reunião do Brics em meio ao tarifaço de Trump

Urnas fecham na província de Buenos Aires, que vive expectativa por resultado de eleição

Trump nega guerra com Chicago e afirma que os EUA vão "limpar" suas cidades

Mais na Exame

Mercados

Sai a legging, entra o jeans: ações da Levi's e American Eagle disparam em Wall Street

Mundo

Partido de Milei sofre derrota para peronistas nas eleições legislativas de Buenos Aires

Negócios

Gigantes do Vale do Silício gastam mais de R$ 27 bilhões para viver até os 150 anos (ou mais)

Um conteúdo Bússola

Brasil no Dia Mundial da Alfabetização: progresso real, desafios urgentes