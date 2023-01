Ibovespa hoje: bolsa avança após discurso de Jerome Powell sem surpresas

O dólar cai e o Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 10, com investidores digerindo o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em evento na Suécia, nesta manhã. Powell deu poucos sinais sobre a condução da política monetária americana. A bolsa tocou máxima do dia após o término do discurso, enquanto o dólar foi à mínima. Bolsas de Wall Street avançam nesta terça.

Havia grande expectativa para o que Powell diria nesta manhã, tendo em vista as últimas sinalizações mais duras de membros do Fed Na véspera, os presidentes do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e de São Franscisco, Mary Daly, aventaram a possibilidade de a taxa de juros americana superar 5%, marca ainda vista como uma barreira por parte dos investidores.

Investidores também digerem o IPCA de dezembro, que saiu acima das expectativas em divulgação desta terça. A variação mensal da inflação foi de 0,62%, superior ao consenso de 0,45%. O índice de inflação fechou 2022 a 5,79%. Para 2023, a perspectiva do Boletim Focus é de que o IPCA termine o anoem 5,36%.

A projeção é próxima da traçada pela economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, que tem 5,2% para a inflação deste ano. "Apesar da política monetária mais restritiva, a expansão fiscal esperada para o ano deve manter a inflação de serviços ainda pressionada", disse em nota.

Apesar da perspectivas pouco otimistas, Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, disse que o Banco Central deverá aguardar até o fim do primeiro trimestre antes de começar a avaliar uma possível retomada do ciclo de alta de juros. "Há chances significativas de o Copom retomar o ciclo de alta no segundo trimestre", disse.

GPA lidera alta do Ibovespa

As ações do GPA (PCAR3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta terça, após o Conselho da companhia ter aprovada a separação do Grupo Êxito, que ainda precisa ser aprovada em assembleia de acionistas. A participação, segundo a companhia, será utilizada em sua desalavancagem.