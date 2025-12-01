Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 1º

O Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 1º, em queda de 0,07% aos 158.974 mil pontos às 12h21. Já o dólar sobe 0,05% a R$ 5,337 no mesmo horário.

Na sexta-feira, o principal índice da B3 ultrapassou os 159 mil pontos pela primeira vez, puxado pelo desempenho dos grandes bancos e da Vale (VALE3). O índice avançou 0,45%, fechando aos 159.072 pontos, após renovar a máxima intradiária diversas vezes e tocar 159.689 pontos.

Com isso, a bolsa acumulou alta de 6,38% em novembro e terminou a semana com ganho de 2,78%. Mesmo com a liquidez reduzida pela reabertura parcial das bolsas americanas após o feriado de Ação de Graças, o volume negociado somou R$ 19,2 bilhões, acima da média diária de R$ 16,1 bilhões.

Falas e indicadores

No Brasil, o foco recai sobre a participação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central (BC), no XP Fórum Político & Macro 2025. No exterior, Jerome Powell, que comanda o Federal Reserve (Fed, banco central americano), discursa hoje na Universidade de Stanford, na Califórnia.

As duas falas servem de termômetro para ajustar as expectativas de juros em ambos os países. Nos Estados Unidos, a decisão do Fed ocorre na próxima semana. Segundo a plataforma FedWatch, do CME Group, o mercado atribui cerca de 87,6% de probabilidade a um corte de juros em 10 de dezembro.

Galípolo disse, em suas primeiras falas, que não tem sido simples fazer análises sobre o mercado de trabalho, mas também é difícil contestar ele se mostra forte. Neste sentido, a postura do BC tem que ser conservadora.

"Se há dúvida, o papel do BC é ser conservador — é preciso ser factual. A gente ainda não está onde o nosso mandato manda que a gente esteja", afirmou.

Esta segunda-feira, 1º, traz nos EUA traz apenas índices de atividade manufatureira (PMI e ISM). O PMI industrial do S&P subiu para 48,80 pontos em novembro, ante 48,20 pontos em outubro. Já o PMI industrial do ISM de novembro caiu a 48,2, de 48,7 (consenso 48,6).

No Brasil, o dia também publicou o PMI industrial, que subiu para 48,80 pontos em novembro, ante 48,20 pontos em outubro.

Boletim Focus

O mercado também repercute o Boletim Focus de hoje. Analistas de mercado consultados pelo BC reduziram a projeção do IPCA para o fim de 2025 de 4,46% para 4,45%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,20% para 4,18%.

Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%. Em 2028 também se manteve igual, em 3,50%

A estimativa do PIB ficou estável para 2025, 2026 e 2028. Para 2027, os analistas reduziram a projeção de 1,88% para 1,83% A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%. Em 2028 permaneceu em 2%.

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção permaneceu em 12%. Em 2027, a Selic ficou em 10,50%. Já em 2028, a expectativa foi reduzida de 9,75% para 9,50%.

No caso do câmbio, o mercado manteve em R$ 5,40 a estimativa de preço para o dólar em 2025. As projeções para os anos seguintes se mantiveram em R$ 5,50 todas.