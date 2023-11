Ibovespa agora: bolsa opera em alta com aprovação da reforma tributária

Uma menor aversão ao risco beneficia a bolsa nesta quinta-feira, 9. O Ibovespa opera com alta, em uma sessão com poucos indicadores no radar, mas novamente de olhos e ouvidos atentos às falas dos presidentes dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, Roberto Campos Neto e Jerome Powell, respectivamente. Por aqui, a reforma tributária avançou no Senado, enquanto a temporada de balanços prossegue, com a expectativa dos resultados da Petrobras (PETR3;PETR4) e Bradesco (BBDC4).

Com um dia de agenda vazia, o mercado vai repercutir a aprovação do texto-base da reforma tributária no Senado na véspera. A votação ocorreu em dois turnos, com o mesmo placar: 53 votos favoráveis e 24 contrários. Agora, ele volta para a Câmara dos Deputados, cujo presidente, Arthur Lira, chegou a afirmar que pretende concluir a votação ainda neste ano. A expectativa é de que a simplificação do sistema tributário reflita positivamente para empresas de diferentes setores.

Contudo, o apetite ao risco pode ser freado por outra questão política que está no radar dos investidores: a meta fiscal. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que a flexibilização do controle das contas públicas tem gerado preocupações. "É um momento em que muito se insinua da possibilidade de alteração das metas fiscais de 2024, logo no primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal."

Ibovespa agora

IBOV: +0,67%, aos 119.976 pontos.

Também no radar dos investidores estão as falas de Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Na última quarta-feira, o mandatário evitou falar sobre a política monetária do país, após dados do mercado de trabalho, divulgados na semana passada, terem dado a perspectiva de que os juros podem desacelerar nas próximas decisões. Hoje, novamente, Powell participará de evento público e os investidores vão tentar obter pistas sobre o caminho dos juros nos EUA.

De volta ao cenário brasileiro — mas ainda em território norte-americano —, é a vez de Campos Neto também participar de uma palestra. O presidente do BC está em Nova York para uma série de eventos. Ontem, ele afirmou que uma mudança da meta do próximo ano pode gerar as inseguranças que o mercado financeiro teme.

Mattos explica que tanto as falas de Powell quanto de Campos Neto são bastante aguardadas por conta da condução da política monetária e fiscal dos EUA e do Brasil. "Eles podem sempre trazer sinalizações importantes e, particularmente nesse momento, o que mais importa aos investidores são sinalizações a respeito do trajetória dos juros americanos e dos juros brasileiros", frisa.

O especialista destaca que no caso do Fed, a atenção se dará sobre como a instituição está analisando o balanço de riscos e se a noção do prazo temporal de juros é sustentá-lo atual patamar. Já sobre o BC do Brasil, a questão é o ritmo de cortes da Selic que começou em agosto, mas o cenário de lá para cá mudou — e os investidores estão em alerta.

Enquanto isso, a temporada de balanços continua impactando as empresas listadas na bolsa. Após o fechamento da última quarta, a Casas Bahia (BHIA3) publicou os seus resultados do terceiro trimestre e revelou um prejuízo de R$ 836 milhões ante uma perda de R$ 203 milhões um ano antes, e na abertura de hoje, afunda entre as maiores quedas do dia.

As maiores expectativas, agora, são com os balanços da Petrobras e do Bradesco, após o encerramento do pregão, devido ao peso que essas empresas têm no índice brasileiro. Além delas, a quinta contará com os reports das seguintes companhias: B3, CPFL, Cyrela, EcoRodovias, EZTec,Fleury, Helbor, IRB, JHSF, Renner, Petz, Sabesp, PetroRecôncavo, Porto Seguro, Qualicorp, Rumo, São Martinho, Zamp e Tenda.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta quinta, a moeda americana cai 0,07%, a R$ 4,904. Na quarta, o dólar fechou em alta de 0,66%, cotado a R$ 4,907.

Maiores altas do Ibovespa

Braskem ( BRKM5 ) : +14,79%

Grupo Soma ( SOMA3 ): +8,78%

Cogna (COGN3): +5,73%

Maiores quedas do Ibovespa

Minerva ( BEEF3 ) : -10,41%

Casas Bahia ( BHIA3 ): -5,26%

Magazine Luiza (MGLU3) : -3,97%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.